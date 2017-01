Stockach Damit der Nachwuchs nicht ausbleibt: Volker Hirling engagiert sich für den Narresome

Gesichter der Fasnacht: Volker Hirling von der Zimmerergilde kümmert sich um den Narresome in Stockach

Er sorgt dafür, dass sich auch Kinder für die Fasnacht begeistern: Volker Hirling leitet den Arbeitskreis Narresome der Zimmerergilde Stockach. Diese Gruppe innerhalb der Stockacher Fasnacht besteht bereits seit 1997. Hirling kümmert sich als Leiter seit 2015 darum, dass zur Fasnachtszeit auch für Kinder und Jugendliche genug geboten ist. So ist er für die Organisation des Cola-Balls, einer Kinder- und Jugend-Disco, verantwortlich, die seit 2002 jährlich stattfindet. In seinem Team mit aktuell 13 Mitgliedern achtet er darauf, dass bei solchen Veranstaltungen alles glatt läuft. "So etwas funktioniert natürlich nur im Team", sagt Hirling. "Da herrscht bei uns wirklich eine tolle Mitarbeit." Auch für die Moderation des Kinderballs in der Adler Post ist die Arbeitsgruppe Narresome verantwortlich.

Seinen Einstieg in die Fasnacht fand Volker Hirling über die Zimmerergilde. "Das Häs hat mich schon immer fasziniert", sagt Hirling. Im Jahr 1988 ist er der Zimmerergilde beigetreten. Auch seine beiden Kinder sind inzwischen bei der Fasnacht aktiv. Nur seine Frau halte sich während der närrischen Tage eher heraus. "Sie ist der Ruhepol bei uns zu Hause", sagt Hirling. Da er über die Fasnachtstage viel zu tun habe und zusammen mit den Kindern viel unterwegs sei, sei es gut, dass seine Frau zu Hause für einen ruhigen Ort sorge. Dies sei ein guter Ausgleich zu dem Trubel der närrischen Tage.

So steht beispielsweise auch der Kinderumzug in Singen fest im Kalender der Arbeitsgruppe Narresome. Es gilt, Fahrgemeinschaften zu organisieren und für rege Teilnahme zu sorgen. Zur Nachwuchs-Arbeit gehöre es auch, immer wieder die Kinder und Jugendlichen selbst in die Arbeit einzubeziehen und Aufgaben an sie zu verteilen. "So lernen sie selbst viel dazu", sagt Hirling. Während der Fasnachtstage die Freude der Kinder zu sehen, motiviere ihn, auch weiterhin den Nachwuchs der Fasnacht in Stockach zu fördern. "Zu sehen, dass die Kinder und Jugendlichen sich freuen, ist einfach ein tolles Dankeschön."