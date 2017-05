Stockach Circus Belly-Wien: Preisgekrönte Zirkusnummern

Clowns und Artisten erobern im Circus Belly-Wien den Stockacher Dillplatz

Stockach (sk) Der Circus Belly-Wien gastiert nach mehrjährigen Auslandstourneen erstmals wieder in Deutschland. Nach einer Kurztournee im Herbst letzten Jahres werden in diesem Jahr knapp 30 Städte in ganz Deutschland bespielt, teilte der Circus mit. Vom 11. bis 14. Mai macht er zum ersten Mal Station in Stockach. Das Unternehmen von Direktor Roman Zinnecker gehöre laut eigener Aussage zu den großen Circussen der Branche. Das Chapiteau, wie das Circuszelt in der Fachsprache genannt wird, kann bis zu 900 Personen fassen. Die Besucher erwartet ein Programm mit Live Gesang, internationalen Artisten, Tierdarbietungen und Clownerie. Besonders stolz ist Roman Zinnecker auf die Verpflichtung der russischen "Clowns Boutique". Sie traten viele Jahre im Russischen Staatscircus auf. Die russische Clownsfamilie führt als roter Faden durch das Programm.

Ein weiterer Höhepunkt kommt aus dem eigenen Haus: Marlon Zinneckerwurden ist mit der Goldmedallie beim European Circus Festival in Lüttich sowie dem 1. Platz beim berühmten Circusfestival von Namur ausgezeichnet worden. Er soll eine beeindruckende Freiheitsdressur präsentieren. Pressesprecher Andreas Meyer erzählt: "Wir sind oft unterwegs und auf der Suche nach den besten Artisten." Die Vorstellung soll das Publikum für mehr als 2 Stunden verzaubern und in eine ganz andere Welt entführen, kündigt der Circus Belly-Wien an.

Für die Premieren-Aufführung am Donnerstag, 11. Mai, 19 Uhr, verlost der SÜDKURIER 25 mal zwei Eintrittskarten. Wer zwei Karten haben möchte, der sollte gleich zum Telefonhörer greifen. Unter der Aktionsnummer (01379) 37 05 00 70 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom) werden alle Teilnehmer registriert. Nach dem Signalton müssen die Anrufer Namen, Anschrift, Abo-Nummer und das Kennwort "Circus" nennen. Die Aktion läuft bis Montag, 8. Mai, 10 Uhr. Die Gewinner werden im SÜDKURIER veröffentlicht. Der Circus gastiert von Donnerstag, 11. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, auf dem Dillplatz in Stockach. Tickets gibt’s unter www.bellywien.de oder unter der Telefon: (0159) 05 244 790.

Verlosung