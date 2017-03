Stockach Chorgemeinschaft singt gern mit Wahlwieser Kindern

Die Chorgemeinschaft Bodman-Espasingen legt bei der Hauptversammlung Zeugnis von einem herzlichen Miteinander ab. Die Zusammenarbeit mit dem Wahlwieser Schulchor wird als erfreulich empfunden.

Hochkarätige Ehrungen durch den Deutschen und den Badischen Chorverband standen im Zentrum der gut besuchten Hauptversammlung der 46 Sänger starken Chorgemeinschaft Bodman-Espasingen im Erika und Werner Messmer-Haus. Die Zeremonie vollzog der Vorsitzende Ewald Grundler, der auch Ehrenpräsident des Chorverbands ist. Sein Ehrungs-Prozedere war gewürzt mit Interessantem aus der über 60-jährigen Chorgemeinschaftsgeschichte. Immer wieder erfreulich sei bei Konzerten die Kooperation mit dem Wahlwieser Schulchor. Die von Birgitte Mauch geleiteten Kinder werden sowohl das anstehende Raumschaftskonzert wie das Konzert im Dezember in der Espasinger Nikolauskirche mitgestalten. Wie im vergangenen Jahr werde man auch wieder im Pflegeheim Casa Reha singen.

Die Herzlichkeit und mitmenschliche Wärme, die im Miteinander der Espasinger Chorgemeinschaft immer wieder auffällt, prägte auch die harmonisch verlaufende Versammlung, bei der viel gelobt und gedankt wurde. Zum Beispiel für viel Engagement zum Wohle der Chorgemeinschaft auch außerhalb der Singstunden. Rundum zufrieden mit ihrem vierstimmigen Chor ist deren Dirigentin Maria Brommer. Über zehn gute, harmonische Jahre seien vergangen seit der ersten Chorprobe. Sie lobte die Disziplin und die Offenheit gegenüber Neuem und dankte für viele humorvolle Momente, tolle Auftritte, Vertrauen und Respekt. Der Jahresbericht der Schriftführerin Helga Wiedenhorn, verlesen durch Ursel Brick, erinnerte an fünf erfolgreiche Auftritte und 43 gut besuchte Chorproben.

Nicht viel Neues ergaben vor einstimmiger Entlastung die von Ortsvorsteher Andreas Bernhart geleiteten Wahlen. So bleibt Ewald Grundler Vorsitzender und die Führungsspitze des Männer-gesangvereins Frohsinn Bodman bildet weiterhin Karl Sailer. Harold Hoene bleibt Schatzmeister, und Ursel Frick bleibt Beisitzerin. Joachim Auer stellte sich nach fast 30 Jahren aus beruflichen Gründen als passiver Beisitzer nicht mehr zur Verfügung. Sein einstimmig gewählter Nachfolger ist Bernd Schnoor.

Einen gesunden Kassenbericht mit einem guten Plus präsentierte vor einstimmiger Entlastung der Schatzmeister Harold Hoene, dem durch die Kassenprüfer Harald Traber und Kurt Hildebrand eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt wurde. Hoenes Aufzeichnungen gliedern sich in drei Bereiche. Im ideellen Bereich lagen durch Spenden und die Beiträge aktiver Mitglieder die Einnahmen höher als die Ausgaben. Beim als Zweckbetrieb geführten Konto hielten sich Einnahmen und Ausgaben in etwa die Waage. Alle Bereiche verzeichneten ein gesundes Plus und man blickt auf beruhigend schwarze Zahlen.





Weites Einzugsgebiet

In der Chorgemeinschaft Espasingen vereinen sich Choristen vom Frohsinn Bodman und dem Männer- und Frauenchor Espasingen. Einige der Mitglieder kommen aus Stockach, Markelfingen, Mühlingen und Ludwigshafen. Bewährt hat sich bei Konzerten sowohl die Mitwirkung des Wahlwieser Kinderchors wie auch des Pianisten Josef Weimer. Der 46 Stimmen starke Chor mit 20 Sängern und 26 Sängerinnen wird von Maria Brommer geleitet. (gri)