Stockach Chöre zaubern den Frühling in die Nellenburghalle

Gemischte Chor, Gospelchor und Männergesangsverein Mahlstetten bringen mit ihrem ansprechenden Programm das Publikum in der Nellenburghalle zum Mitsingen und Mitklatschen.

Lustig, spritzig, bunt und ein Hauch von Melancholie; das ist der Frühling mit seiner – vergänglichen – Farbenpracht und der Natur in Aufbruchsstimmung. Wunderbar getroffen haben diese Atmosphäre die drei Chöre, die in der voll besetzten Hindelwanger Nellenburghalle das Publikum bei ihrem Konzert begeisterten. Wurden schon zuvor die Refrains mitgesungen und im Takt geklatscht, so bildeten zum Abschluss Zuhörer und Sänger einen großen Chor, der fröhlich rote Rosen, rote Lippen und roten Wein besang.

Michael Hüngerle, Vorsitzender des MGV Nellenburg Gemischter Chor, freute sich bei seiner Begrüßung sichtlich über die so zahlreichen Besucher: "Bei sieben musikalischen Veranstaltungen heute Abend ist das für uns eine besondere Anerkennung."

Die 29 Sängerinnen und Sänger des Gemischten Chores eröffneten unter Leitung von Eberhard Graf das Programm schwungvoll mit den "Tulpen aus Amsterdam". Beim folgenden Welthit "Those were the days" ("An jenem Tag") brachte der Chor den in dem ursprünglich russischen Lied komponierten Wechsel zwischen Schwermut und Heiterkeit bewegend zum Ausdruck. Auch "In den Gärten der Zeit" ("Seasons in the sun"), basierend auf dem Chanson "Der Sterbende" von Jacques Brel, wusste der Chor ausdrucksstark zu präsentieren. Mit "Über sieben Brücken musst du gehen" beendete der Gemischte Chor seinen Programmteil.

"Lassen sie sich zum Mitschunkeln und Mitklatschen animieren", hatte Julia Hüngerle, die durchs Programm führte, das Publikum aufgefordert. Nach dem vom Gospelchor Hindelwangen a cappella vorgetragenen südafrikanischen Gospel "Freedom is coming" klatschten die Zuhörer, temperamentvoll animiert von den 20 Sängerinnen und Sängern, bei den nachfolgenden Liedern, "Neues wagen" und "This is the little light of mine" im Takt. Thomas Förster begleitete gewohnt souverän am Piano die Hindelwanger Chöre.

Als bestens aufeinander eingestimmter Chor präsentierte sich der Männergesangsverein Mahlstetten unter seiner Leiterin Claudia Mülherr-Bienert. Nicht nur Dynamik und Tempi, auch der homogene Klang des 19-köpfigen Chores und der sehr gut verständliche Text machten das Zuhören zum Vergnügen. Und wenn pfiffige Arrangements bekannter Songs erklingen, zum Beispiel "Die Diplomatenjagd" von Reinhard Mey und "Alles nur geklaut" von den Prinzen, sind stürmischer Applaus und Zugaberufe der Dank des Publikums.

Auch die beiden Hindelwanger Chöre wussten weiter zu begeistern. Der Gospelchor mit dem ersten großen Hit von Elton John, "Your song", und "Lean on me", dem ergreifenden Lied von Bill Withers. Nach "What a wonderful world" erklatschten sich die Zuhörer eine Zugabe. Der Gemischte Chor, beim zweiten Auftritt mit farbenfrohen Schals, führte die Zuhörer mit stimmungsvollen deutschen Schlagern zum Ende des Programms. Ob "Aber dich, gibt`s nur einmal für mich", "Marmor, Stein und Eisen" und die "Capri-Fischer" – das Publikum sang die Refrains kräftig mit und hatte viel Spaß. Michael Hüngerle dankte zum Abschluss dem tollen Publikum, den Helfern vor und hinter der Bühne, bei der Organisation, dem Bewirtungsteam und vor allem den musikalischen Akteuren.

Entwicklung des Chors

Als reiner Männerchor wurde der MGV im Jahre 1948 gegründet. 1977 kamen Sängerinnen hinzu, der Gemischte Chor war geboren, der seit 1996 von Eberhard Graf geleitet wird. Ebenso dirigiert er den 2005 gegründeten Gospelchor. Der Gospelchor probt dienstags um 18.45 Uhr, der Gemischte Chor dienstags um 20 Uhr, beide in der Schule Hindelwangen. (cg)