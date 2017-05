Das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf in Wahlwies muss am Samstag, 6. Mai, bei seinem Kinderdorffest ohne den Top-Grünen auskommen. Zum 70-jährigen Bestehen der Einrichtung kommt nun Kerstin Andreae. Eine Zeppelinlandung als spektakulärer Programmpunkt ist geplant.

Sein Name ist auf allen Einladungen gedruckt, Ende der Woche hat er nun überraschend einen Rückzieher gemacht: Cem Özdemir wird kein Grußwort beim Kinderdorffest des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfes in Wahlwies sprechen. Die Einladung hatte die Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe aus Anlass ihres 70-jährigen Bestehens ausgesprochen – und zwar bereits vor einem Jahr, noch lange bevor Özdemir zum Spitzenkandidaten der Grünen für den Bundestagswahlkampf wurde, wie Sabine Freiheit, beim Kinderdorf für die Kommunikation zuständig, erklärte.



Stattdessen komme nun Kerstin Andreae, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Abgeordnete für den Wahlkreis Freiburg und Spitzenkandidatin der Grünen in Baden-Württemberg. Özdemir habe Ende der vergangenen Woche abgesagt, erklärt Freiheit. Er wolle demnach nun doch früher als ursprünglich geplant nach Schleswig-Holstein reisen, wo am Sonntag Landtagswahl ist, sagt sie. Und: "Für uns ist das sehr schade." Denn selbstverständlich sei Özdemir auch wegen seiner "Strahlkraft" (Freiheit) als bekannte Politikerpersönlichkeit eingeladen worden. Sie gibt allerdings auch zu, dass die allererste Einladung Ministerpräsident Winfried Kretschmann (ebenfalls Grüne) gegolten habe. Doch der habe rasch aus terminlichen Gründen abgesagt.

Özdemir nun hätte als Sozialpädagoge auch vom persönlichen Profil her sehr gut zum Kinderdorf gepasst, sagt Sabine Freiheit. Nun kommt mit Kerstin Andreae eine ausgewiesene Finanzexpertin nach Wahlwies. Weiterhin sei es den Organisatoren aber sehr wichtig, dass der Festakt, bei dem Andreae ein Grußwort sprechen soll, keine Wahlkampfveranstaltung wird, sagt Freiheit. Denn von Anfang an habe keine politische Absicht hinter der Einladung gesteckt, erklärt sie. Das Kinderdorf sei parteipolitisch neutral, auch wenn stark ökologisch gewirtschaftet wird.

Beim diesjähriges Sommerfest gibt es allerdings nicht nur Personalnachrichten, die offenbar dem großen Politikbetrieb geschuldet sind, der sich allmählich auch auf den Bundestagswahlkampf einstellt. Zum 70-jährigen Bestehen gibt es beim Kinderdorffest weitere Besonderheiten. So wird um die Mittagszeit ein Zeppelin aus der Friedrichshafener Flotte erwartet – "und zwar ein ganz normaler Zeppelin, keine kleinere Version oder ähnliches", sagt Sabine Freiheit. Mit an Bord sind die begehrten Sammlerbelege der Zeppelin Flugpost, deren Reinerlös wie immer dem Kinderdorf zugute kommt. Auf dem Hin- und Rückflug dürfen einige Kinderdorfkinder mit Betreuern mitfliegen. Sie wurden per Los mit selbst gemalten Zeppelinbildern ermittelt.

"Nach relativ kurzem Aufenthalt von etwa fünf Minuten wird der Zeppelin wieder in Richtung Friedrichshafen starten", erläutert Wolfgang von Zeppelin, den eine enge Freundschaft mit dem 1998 verstorbenen Hermann Johannes Scheer verband. Um die Geldnot des in einem Baracken-Lager des ehemaligen Reichsarbeitsdienstlagers für Kriegswaisen gegründeten Kinderdorfes zu lindern, hatte Scheer als späterer Kinderdorf-Familienvater und langjähriger Leiter der Einrichtung 1952 die Kinderdorf-Ballonpost ins Leben gerufen. Die Aktion richtete sich an Sammler. Scheer beförderte die speziellen Belege, die bei Start und Landung des Ballons abgestempelt wurden. Diese Belege haben Sammlerwert.

Wolfgang von Zeppelin, der wie Scheer als passionierter Ballonpilot über 50 Jahre hinweg Sammlerpost zugunsten des Kinderdorfes transportierte, hatte gute Kontakte in alle Welt. "Damit konnte ich Hermann Johannes Scheer auch bei den Vorbereitungen und Organisationen von Aufstiegen unterstützen, die im Ausland wie etwa der Mongolei, Afrika, Australien oder Asien erfolgten", berichtet von Zeppelin. Die ebenfalls von Sammlern heiß begehrte Zeppelinpost hatte ihren Ursprung 1997. "Überall, wo es für Sammler interessante Anlässe gab, wurde Kinderdorf-Flugpost befördert", erläutert von Zeppelin. Weil Scheer für seine Ballonpost keinen geeigneten Nachfolger fand, gründete er zusammen mit Wolfgang von Zeppelin den bis heute zugunsten des Kinderdorfes aktiven Verein "Freunde der Kinderdorf-Flugpost", aus dessen Erträgen dem Kinderdorf viel Unterstützung zugute kam.

"Die Erlöse aus der Ballon- und Flugpost haben viel Gutes für unsere Kinder und Jugendlichen bewirkt", betont Bernd Löhle, der Geschäftsführer des Wahlwieser Kinderdorfs. Dort leben derzeit 160 in Not geratene Kinder und Jugendliche, darunter 60 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.



Das Programm