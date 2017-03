Stockach Burg- und Schlossgeschichten (4): Graf Eberhard und seine Verbindung zu König Sigismund

Über die Belehung des Grafen Eberhard IV. von Nellenburg im Jahr 1417 beim Konstanzer Konzil gibt es eine Darstellung in der Richental-Chronik. In der Konstanzer, Prager und Wiener Version sieht sie jeweils anders aus. Von der Nellenburg stehen heute nur noch Ruinen.

Die Nellenburg und die Stadt Stockach sind untrennbar in den Geschichtsbüchern miteinander verbunden. Von der einstigen Burg ist heute nichts mehr erhalten. Es gibt nur noch wenige Mauerreste, die bei einer Aktion 1983 vor dem Verfall geschützt und gesichert wurden. Die Grafschaft und ihre Herrscherfamilie hatte aber nicht nur große Bedeutung für ihre unmittelbare Umgebung. Eberhard IV. von Nellenburg (1363-1422) spielte auch beim Konstanzer Konzil (1414-1417) eine kleine, aber wichtige Rolle: Auf seinen Vorschlag hin fand es überhaupt erst in Konstanz statt. Der Graf war auch während des Konzils mit von der Partie und geleitete mit anderen Adligen am 30. Mai 1416 Hieronymus von Prag zu seiner Hinrichtung, die er mit überwachte. Zudem gehörte er zu den vier Grafen, die am 16. Mai 1418 beim Abzug von Papst Martin V. den Baldachin über ihm tragen durften.

In den verschiedenen Versionen der Richental-Chronik ist Eberhard in einer ganzseitigen Darstellung aus Text und Bild vertreten. Die Chronik-Seite beschreibt, wie König Sigismund dem Grafen im Jahr 1417 Lehen verliehen und bestätigt hat. Der König habe sich in der zweiten Hälfte des mehrjährigen Konzils „zunehmend Zeit für öffentliche Staatsakte wie zum Beispiel Belehnungen“ genommen, schreibt der Wahlwieser Historiker Fredy Meyer im Buch “Adel und Herrschaft am Bodensee”. Diese Zeremonien fanden in der Residenz des Königs, dem damaligen Augu­stinerkloster, statt.

Dateiname : Nellenburg Artikel aus dem Jahr 1983 Dateigröße : 444.78 KBytes. Datum : 03.03.2017 15:16 Download : Download NOW!

Dateiname : Nellenburg Artikel aus dem Jahr 1982 Dateigröße : 1.85 MBytes. Datum : 03.03.2017 15:18 Download : Download NOW!

Dateiname : Nellenburg Artikel aus dem Jahr 1981 Dateigröße : 1.70 MBytes. Datum : 03.03.2017 15:17 Download : Download NOW!

Ulrich von Richental zeichnete die Zeremonie. Die Darstellung unterscheidet sich allerdings in den verschiedenen Versionen der Chronik. In der Konstanzer Richental-Chronik hält der vor dem König kniende Graf das Schwert, das er Herrscher ihm gegeben hat, in der rechten Hand und die Stange mit der Nellenburg-Flagge in der linken. Im Buch “Adel und Herrschaft am Bodensee” des Wahlwieser Historikers Fredy Meyer sind auch die Seiten aus der Prager und Wiener Richental-Chronik abgebildet. In der Prager Version kniet der Graf mit zum Beten gefalteten Händen, der König hält das Schwert und die Nellenburg-Fahne steht hinter Eberhard. In der Wiener Ausgabe hält der Graf bereits das Schwert in der rechten Hand und der König und er haben gleichzeitig jeweils eine Hand an der Fahnenstange. Der Text ober- und unterhalb des Bildes beschreibt den Ablauf, wie der Graf niederkniete und der König seinem Untergebenen ein Schwert in die Hand gab, damit der das Land damit beschirmen könne. Der Graf legte dann einen Eid ab. So lautet der erste Teil des Original-Textes: „Darnach do enpfieng syn Lehen Graff Eberhart von Nellemburg, Lant Graff im Högow und im Madach und enpfieng die zu den Augustinern in der großen Stuben und zogt unserm Herren dem Kung den brieff, so er het von kung Ruprechten säligen sinem vordem. Do er verlesen ward, do kniewet Graff Eberhart nider, Do nam der kung ain bloß Schwert und gab das Graff Eberharten in sin Hand und hieß in das Land und die Graffschaft beschirmen. Darnach gab im der Cantzler den Ayd. Do er im geschwür, do nam der Kaiser die Stang, dar an sin Paner was, in sin hand und gab das usser siner Hand in Graf Eberharts Hand“.

Von Eberhards Wohn- und Herrschersitz ist heute kaum noch etwas zu sehen. Die wenigen Mauerreste sind am höchsten Punkt der Nellenburg von Bäumen umgeben. Fredy Meyer hat sich viel mit der Geschichte der Umgebung beschäftigt und Texte veröffentlicht. „Es ist traurig, dass von der Nellenburg nichts mehr steht“, sagt er. „Wenn ich drei Wünsche wie im Märchen hätte, wäre einer davon die Nellenburg. Es wäre ein unglaublicher Schatz für Stockach, wenn sie noch stehen würde.“

Die Ruine und historische Spuren