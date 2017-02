Stockach-Seelfingen Bunter Abend in Seelfingen: Mit dem Zug durch die Talgemeinde

Bunter Abend in Seelfingen: Mit dem Zug durch die Talgemeinde

Seelfinger Taubenriedgärntner veranstalten Narrenball mit Tanz- und Komik-Nummern

Die Einwohner der Talgemeinden kennen es nur zu gut, das von der Eiszeit einst geprägte idyllische Urstromtal in dem sie leben. Dass hier nun neuerdings eine Bahnverbindung eingerichtet wurde, brachte die beiden Billafinger Schaffnerinnen Daphne und Sugar, alias Susanne Otto und Ruth Santer, beim Narrenball der Taubenriedgärtner in Seelfingen auf den Plan. Mit gekonnter Mimik und viel Wortwitz teilten sie ihre Seitenhiebe gegen Owingen, Seelfingen und Mahlspüren aus. Auf die Melodie "Auf der schwäbschen Eisenbahn", sangen sie beherzt von Ampel, Blitzer und dem Kampf der freiwilligen Feuerwehren in den Talgemeinden um ein neues Domizil. Den rund 200 Gästen im Seelfinger Schützenhaus des Narrenballs gefiel der ironische Blick auf ihre Belange und bedachte die Nummer mit viel Applaus.

Auch die Tanzgruppe aus Winterspüren-Mahlspüren und Seelfingen mit ihrem schwungvollen Tanz und das von Ann-Kathrin Bormann und Christian Sewerin pantomimisch dargebotene "Schminken" sorgte für viel Begeisterung. Christina Sewerin blickte als Zigeunerin im dörflichen Jahresrückblick passend zum diesjährigen Motto der Dorffasnacht "Lustig ist das Zigeunerleben" in ihre Glaskugel und deckte manch komische Begebenheit auf. Moderator Ralf Schneider befand, dass man nach den "staubigen Geschichten" aus dem abgelaufenen Jahr für einen Putz von Bühne und Saal sorgen sollte. Der Elferrat der Taubenriedgärtner übernahm diese Aufgabe mit ihren Latzhosen, Besen und einer großen Portion Schwung unter der Regie von Gina Thum. Simon Geng, Jonny Stadler und Markus Schneider hielten als Adam und Eva im Paradies ein Zwiegespräch mit ihrem Schöpfer.

Zum Abschluss des Programms traten die "Flashlights" aus Bonndorf und Nesselwangen auf. Schlichtes Kostüm, laute Discoklänge und eine auf den Punkt synchron dargebotene Choreografie sorgte für Zugaberufe und viel Applaus. Nach dem Auftritt der Herdwanger Guggenmusik "Hedos" unterhielt die Buggy Tanzband die Besucher.