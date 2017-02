Stockach Bunter Abend des Narrengerichts: Lauter Stars auf der Bühne

Stockacher Narren tauchen mit ihrem Bühnenprogramm in die Welt von Hollywood und Show-Business ab. Im Bürgerhaus Adler Post geht es nur um einen: den Oscar.

Treffsichere Pointen, stilsichere Kostüme und aufwendige Kulissen machten aus dem voll besetzten Bürgerhaus Adler Post beim Bunten Abend des Narrengerichts die stilechte Umgebung für eine Oscar-Gala. Denn in die Welt von Hollywood und Show-Business sind die Narren in diesem Jahr eingetaucht, und alles drehte sich um einen: den Goldjungen Oscar.

Der beklagte sich zu Beginn des dreieinhalbstündigen Programms gleich über sein wechselvolles Schicksal in den Händen der Stars: Den einen sei er sauwichtig, andere würden ihn nur aufs Klo stellen, wo aber immerhin jeder einmal vorbeikommen müsse. Und so entspannen sich zwischen dem Zickenkrieg in der Maske (Auftritt der Marketenderinnen), der Bar, in der sich die Stars treffen (Hänsele und Narrengericht), und Raumschiff Enterprise im Anflug auf Stockach (Aktive Laufnarren) einige närrische Geschichten.

Den meisten Spott musste dabei Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz einstecken. Zum Beispiel als Wolfgang Reuther, stilecht mit Frack und Zylinderhut als fasnächtlicher Bürgermeister verkleidet, auf der Herrentoilette mehrfach vergebens bei den Gerichtsnarren Jochen Sigg, Rainer Vollmer und Markus Vollmer um Aufnahme ins Kollegium bat. Dicht gefolgt wurde Stolz von Narrenrichter Jürgen Koterzyna, dessen ausgeprägten Hang zum Hochdeutschen die Narren verschiedentlich aufs Korn nahmen – zumindest bis er im Moderationsduo mit Vera Ossola die sprachlichen Rollen tauschte. Die Moderation des Bunten Abends haben die Organisatoren in diesem Jahr übrigens statt auf ein festes Team auf mehrere Gruppen von Laudatoren aus allen Gliederungen des Narrengerichts verteilt. Einer war dabei besonders auffällig: Kuony-Darsteller Roland Drews im aufwendigen Show-Diva-Fummel.

Ins Innenleben von Kunstfiguren ließen Michael Zehnle als Brunnenfigur von Hans Kuony und Tine Sommer als Yolanda blicken. Beide vergehen vor Einsamkeit und schlechter Laune, bis sie Heiratsvermittler Amor – Siegfried Endres ganz in Gold – endlich zusammenbringt. Für die farbenfrohen Tänze auf der Bühne sorgten die beiden weiblichen Gleiderungen. Die Marketenderinnen traten als Putzfrauen in Aktion, denn die Oscar-Gala sollte auf einer sauberen Bühne stattfinden. Und bei den Alt-Stockacherinnen ging es in Richtung Bollywood, inklusive Aladin und seinem Geist aus der Flasche.

Bestnoten verdiente sich wieder die Hans-Kouny-Kapelle in kleiner Besetzung unter der Leitung von Simone Renz und Tobias Probst. Sie brachte den Saal zum Schunkeln und machte Anleihen beim Dixieland.

Die Beteiligten auf und hinter der Bühne