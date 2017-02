Stockach/Zizenhausen/Seelfingen/Ludwigshafen Bunte Kostüme bei grauem Wetter: Kinderbälle der Region bestens besucht

Bei den Kinderbällen in Zizenhausen, Seelfingen, Ludwigshafen und Stockach feiern Jung und Alt am Freitag, 24. Februar, gemeinsam. Auch der Colaball in Stockach lockt am Abend viele jugendliche Gäste.

Dass Kinder mindestens genau so viel Spaß am Verkleiden haben wie Erwachsene, sollte keine Überraschung sein. Da ist es nur gerecht, dass auch dem närrischen Nachwuchs über die Fasnachtstage einiges geboten wird. In Stockach, Zizenhausen, Seelfingen und Ludwigshafen ließen sich die Kinder gestern Nachmittag selbst vom miesepetrigen Wetter nicht abhalten. Obwohl es draußen regnete, herrschte bei den Kinder- und Jugendbällen beste Laune.

Beim Seelfinger Kinderball war sogar noch mehr los als gewöhnlich. Mehr als 20 bunt verkleidete Jungen und Mädchen vergnügten sich beim Basteln, Malen, Tanzen und Spielen im Alten Schulhaus. Ein besonderer Höhepunkt war für den siebenjährigen Moritz das Dosenwerfen. Passend zu seinem Cowboy-Kostüm durfte er den Vorreiter spielen und die Dosenpyramide als erster zum Einsturz bringen. Danach half er gemeinsam mit der achtjährigen Andrea, die Bälle und Dosen der nachfolgenden Werfer einzusammeln.

Weil es regnete fiel der Ludwigshafener Kinderumzug von der Sernatingen-Schule zum Gemeindezentrum kürzer als sonst aus. Seehasen, die Narreneltern und einige Gardemädchen begleiteten die Holzer und die bunt kostümierten Kinder mit ihrem Narrenbaum. Diesen stellten die Zimmermänner und Kinder mit vereinten Kräften zügig vor dem Gemeindezentrum. Drinnen hatten Junghasen und Bäume – also die Jugend der Narrenzunft – Spiele für die Kleinen vorbereitet. Neben Dosen- und Ringewerfen stand ein Basketballkorb bereit. Holzelefanten mussten an einer langen Schnur möglichst schnell herangezogen werden. Die Jüngsten setzten auf dem Boden ein überdimensionales Puzzle zusammen.

Jedes absolvierte Spiel wurde auf dem Handzettel abgehakt. Danach gab es kleine Belohnungen wie Gummibärchen, Überraschungseier oder für die, die zehn Stationen besucht hatten, eine Taschenlampe oder Regenbogenspirale. Der siebenjährige Lenny war zum ersten Mal dabei. Ihm gefiel die Feier sehr gut. Vor dem Umzug sei er ganz aufgeregt gewesen, verriet seine Mutter. Auf der Bühne erwartete ihn noch eine Polonaise, Spiele mit dem Fallschirm und zum Schluss eine Tombola mit vielen tollen Preisen.

Begleitet von den Höhlentuutern marschierten die Kinder in Stockach-Zizenhausen mit ihrem eigenen Narrenbaum in die Heidenfelshalle ein. Zusammen mit den Stumpenmachern hatten sie ihren Baum vor einiger Zeit im Wald ausgegraben. Traditionell musste die Wurzel abgesägt werden, bevor der Baum gestellt werden konnte. Auch sonst gab es einiges an Programm für die Besucher des Kinderballs. An verschiedenen Stationen konnte gebastelt und gemalt werden. Auf der Bühne konnte der Narrensamen fußballerisches Können beim Toreschießen an der Torwand perfektionieren. Mit Polonaisen durch die Halle und vielen Spielen sorgten die Ebenekeiler für gute Laune unter den anwesenden Kindern.

Auch in Stockach gab es eine Party – den Colaball. Hier handelte sich nicht um einen Kinderball, sondern um ein Ereignis, das den Jugendlichen Platz zum Dampf ablassen und Vergnügen gab. Eltern waren unerwünscht. Stattdessen mischte man sich ausgelassen unter Gleichgesinnte. Dadurch war die Möglichkeit gegeben, mal selber den Takt vorzugeben – eine Gelegenheit, die ausgiebig genutzt wurde. So war auch Nicole (14) mit ihren vier Freundinnen vor Ort. Knabbereien und Softdrinks wurden zu sich genommen, bevor es auf die Tanzfläche ging. Auf im Raum verteilten Rundtischen gab es sich schnell leerende Schalen mit Colaflaschen-Gummibären. Schon zu Einlass war die Schlange der Wartenden groß. Im Laufe des Abends kamen weitere Besucher dazu. Viele blieben bis 22 Uhr, sofern sie die Erlaubnis dafür hatten. Denn manche hatten im Voraus von ihren Eltern eine Frist gesetzt bekommen. Ganz ohne Regeln geht es selbst bei der Fasnacht dann doch nicht.

Mehr Fasnacht für Kinder

Heute wird in Stockach-Hoppetenzell ab 14 Uhr zum Kinderball in die Johanniterhalle eingeladen. Zeitgleich beginnt in Winterspüren der Kinderball in der Lichtberghalle. Ebenfalls um 14 Uhr startet ein Nachmittag für Kinder und Senioren in der Orsinger Kirnberghalle. Am Montag darf sich der Eigeltinger Nachwuchs dann auf den Kinder­umzug mit anschließendem Beisammensein in der Krebsbachhalle freuen. Um 14 Uhr gibt es am Dienstag in Stockach den Kinderumzug und das Kindernarrenbaumsetzen auf dem Gustav-Hammer-Platz. Um 15 Uhr beginnt danach der Kinderball im Bürgerhaus. Ein Kinderumzug mit anschließendem Ball wird in Wahlwies am gleichen Tag ab 13.30 Uhr ausgerichtet. In Homberg-Münchhöf wird ab 14 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus gefeiert. Ein Kinderumzug findet zudem ab 14 Uhr in Orsingen statt. Schließlich wird in Heudorf im Hegau ab 14.30 Uhr in der Hochbuchhalle gefeiert. (das)­