Stockach Bunt gemischte Melodien in Hindelwangen

Der MGV „Nellenburg“ Gemischter Chor Hindelwangen veranstaltet sein Frühjahrskonzert am Samstag, 1. April, um 20 Uhr in der Nellenburghalle. Der SÜDKURIER verlost Tickets.

Das Konzert des MGV Nellenburg Gemischter Chor Hindelwangen steht dieses Jahr unter dem Motto: „Bunt gemischte Melodien“. Treffpunkt ist am Samstag, 1. April, 20 Uhr, in der Nellenburghalle in Hindelwangen. Mit dabei ist wie jedes Jahr der Gospelchor Hindelwangen, mit Liedern aus seinem aktuellen Programm. Mit Stücken wie "Tulpen aus Amsterdam", "Über 7 Brücken mußt du gehn" sowie "Capri-Fischer" wird der gemischte Chor an die flotten Melodien aus der Zeit der 60er-, 70er- und 80er-Jahre erinnern. Der Gospelchor Hindelwangen singt unter anderem "Neues wagen", "Lean on me" und "What a wonderful world". Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Eberhard Graf, und am Klavier begleitet Thomas Förster aus Trossingen.

Als Gast-Chor ist in diesem Jahr der Männergesangverein Mahlstetten unter der Leitung von Claudia Mühlherr-Bienert mit dabei. Mit Liedern wie "Tage wie diese", "Mambo" oder "Alles nur geklaut" wird der Gast-Chor mit dem Pianisten Harold Merkx auch die Besucher begeistern. Karten für das Frühjahrskonzert des MGV gibt es ab 25. März im Vorverkauf für sieben Euro bei der Tourist-Information im Alten Forstamt, Salmannsweilerstr. 1 in Stockach, Telefon (07771) 80 23 00, sowie beim Vorsitzenden des MGV, Michael Hüngerle, Sennhofstraße 32 in Stockach, Telefon (07771) 87 53 01. An der Abendkasse kosten die Karten für Erwachsene acht Euro, Jugendliche bis 18 Jahren zahlen fünf Euro.

Verlosung

