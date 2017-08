Stockach Bundestagswahlkampf: Mit der Rikscha auf Vorstellungstour

SPD-Kandidat Tobias Volz kam zum Wahlkampf nach Stockach. Er nutzte die Gelegenheit für eine Tür-zu-Tür-Aktion

Im Wahlkampf vor der Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, werden auch die Wähler im Raum Stockach umworben – und größtenteils zu Veranstaltungen eingeladen. Der SPD-Kandidat für den Wahlkreis Konstanz, Tobias Volz, möchte erklärtermaßen andere Wege gehen und reist auf einer Rikschatour durch den Landkreis. Die Rikscha werde auf der Überlandstrecke zwar mit einem Anhänger transportiert, gibt Wahlkampfhelfer Axel Schneider zu, im Ort trete Volz aber auch selbst in die Pedale. Das Ziel der Aktion: Den Wahlkampf anders aufziehen und die Politik auf die Straße bringen, so Volz.

Kürzlich waren er und sein Team mit dem markanten Gefährt in der Stockacher Innenstadt zu Gast – zu einer einigermaßen kurzfristig organisierten Nachmittagsaktion. Diesen Anlass nutzte Volz für eine Tür-zu-Tür-Aktion, um sich bei Gewerbetreibenden und Bürgern vorzustellen. "Wir werden mit viel Offenheit aufgenommen und haben keine schlechten Erfahrungen gemacht", schildert Volz seine Eindrücke. Wie sich das in Stimmen am Wahltag umsetzt, darüber kann allerdings auch er nur spekulieren. Neben seinen bekannten politischen Schwerpunkten Pflege – den er als Betreiber eines mobilen Pflegedienstes für Senioren aus der eigenen Anschauung kennt –, Fachkräftegewinnung, Einwanderung und Wohnen hat Volz auch ein Thema im Gepäck, das speziell Stockach und Bodman-Ludwigshafen betrifft: "Wir müssen dringend die Bodenseegürtelbahn voranbringen. Dafür braucht es eine breite Allianz wie zuvor bei der Bundesstraße 33."

Und die möglichen Wähler? Allzu viele von ihnen waren an dem sommerlichen Nachmittag nicht in der Stockacher Innenstadt unterwegs, viele spontane Gespräche am Infostand neben der Rikscha ergaben sich zumindest zu Beginn der Aktion nicht. Grundsätzlich, so schildert Axel Schneider, seien die Menschen vor allem am Inhaltlichen interessiert: Sicherheit, Rente, Altersarmut und bei jungen Menschen auch Europa seien die Themen.