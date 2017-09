Stockach Bundestagskandidaten geben der Sachlichkeit den Vorrang

Bei einer Podiumsdiskussion der Bundestagskandidaten im Bürgerzentrum Adler Post bildete die Flüchtlingspolitik das Schwerpunktthema. Moderator Michael Vollmer führte souverän durch den Abend.

"Es hat mir mit Ihnen Spaß gemacht!" Mit diesen Worten beschloss Moderator Michael Vollmer am Donnerstagabend eine zweieinhalbstündige, gut besuchte Podiumsdiskussion im Bürgerzentrum Adler Post, zu der die evangelische Erwachsenenbildung im Kirchenbezirk Überlingen-Stockach sowie die Stockacher Kolpingsfamilie die Bundestagskandidaten im Kreis Konstanz eingeladen hatte. Weil man, wie Ulrich Aeschbach von der evangelischen Erwachsenenbildung, in einer kurzen Begrüßungsrede feststellte, nicht Vertreter aller 42 Parteien, die sich zur Wahl bewerben, einladen konnte, habe man sich auf jene beschränkt, "denen wir relevante Chance einräumen". Es waren dies Andreas Jung (CDU), Tobias Volz (SPD), Martin Schmeding (Grüne), Simon Pschorr (Linke), Tassilo Richter (FDP) und Walter Schwaebsch (AfD).

Dass der Leiter des Nellenburg-Gymnasiums Stockach abschließend zu den eingangs zitierten Worten gelangen konnte, lag am ruhigen Verlauf der Podiumsdiskussion, bei der es kaum Ausfälligkeiten seitens der Diskutanten und keine Störungen seitens des Publikums gab. Zu verdanken war dies aber auch der konsequent ruhigen Diskussionsleitung von Michael Vollmer, der jeden Sprecher zu Wort kommen ließ und dieselbe Redezeit einräumte. Ein Abweichen hiervon wusste er schon im Ansatz zu unterbinden wie in jenem Moment, als ein Kandidat, der nicht an der Reihe war, einem anderen ins Wort fiel: "So fangen wir nicht an, dass alle durcheinander sprechen!"

Die Diskussion war in mehrere Themenblöcke aufgeteilt. Mit dem Thema Nummer eins dieser Bundestagswahl, der Flüchtlingspolitik, begann es und mit einem "brennenden Thema" (Michael Vollmer), der Wohnungsknappheit, wurde die Veranstaltung beendet. Dazwischen ging es in der Diskussion auch um Regulierungswut und Bürokratieabbau, um die Europapolitik, um die Verteidigungspolitik sowie um die Sozialpolitik. Vor allem natürlich bei der Flüchtlingspolitik kristallisierten sich die unterschiedlichen Positionen der Parteienvertreter heraus. Sie reichten von dem Politikerwort "Flüchtlinge sind ein Geschenk für Deutschland" bis zur ablehnenden Haltung ("Deutschland wird überfordert").

Interessant wurden die Reaktionen auf eine, wie er es selber nannte, "provokative" Zusatzfrage von Moderator Vollmer: Sei es denn realistisch, in absehbarer Zeit die politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse in Afrika so ändern zu können, dass die Flüchtlingen lieber zu Hause bleiben würden als nach Europa zu strömen? Hier prallten die Meinungen hart aufeinander, vom Vorwurf, die CDU hätte hierbei in ihrer Regierungszeit "sehr viel mehr erreichen können", was von Andreas Jung natürlich postwendend zurückgewiesen wurde, bis zum Ruf mehrerer Kandidaten nach einem gerechteren Welthandel, von dem Afrika profitieren könnte.

Die Diskussion über den Wohnraummangel wurde durch eine Publikumsfrage ausgelöst. Als hauptursächlich hierfür wurden von den Kandidaten die Grundstücksspekulation sowie die Vernachlässigung des sozialen Wohnungsbaues, auch durch die Kommunen, angeprangert. Letzteres ließ den in der ersten Zuhörerreihe sitzenden ehemalige Bürgermeister Franz Ziwey nicht ruhen. Mit dem Ausruf "Nicht alle!" stellte er sich schützend vor die Stadt Stockach.

Marcel Reisler vom Leitungsteam der Kolpingsfamilie verabschiedete Publikum, Kandidaten und Moderator Vollmer, dem er als Dank ein Weingeschenk überreichte.

Der SÜDKURIER veranstaltet seine Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl am Dienstag, 19. September, 19.30 Uhr, im Konstanzer Konzil. Alle eingeladenen Kandidaten haben zugesagt. Dies sind: Andreas Jung (CDU), Tobias Volz (SPD), Martin Schmeding (Grüne), Tassilo Richter (FDP), Simon Pschorr (Linke) und Walter Schwäbsch (AfD). Die Redakteure Dieter Löffler und Jörg-Peter Rau übernehmen die Moderation. Der Eintritt ist frei.