Stockach/Mühlingen Bundesstraße 313: Motorradfahrer verursacht Unfall und fährt einfach weiter

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls auf der B313 zwischen Stockach-Hoppetenzell und Mühlingen-Mühlweiler.

Eine Frau fuhr am Samstag gegen 12.20 Uhr laut einer Mitteilung der Polizei mit ihren Daimler-Benz in Richtung Meßkirch, als ihr in einer Rechtskurve ein Motorradfahrer auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam, der gerade ein Auto überholte. Die Frau wich mit ihrem Wagen nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei prallten zwei Reifen des Fahrzeugs gegen den Bordstein und es entstanden rund 500 Euro Schaden. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten Richtung Stockach weiter. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des Autos, den der Motorradfahrer überholt hat, sich beim Polizeirevier Stockach unter (0 77 71) 93 91-0 zu melden.