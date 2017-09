Stockach-Zizenhausen Bürgermeisterwahlkampf: Peter Adrian Gäng ist auf seinem ersten Besuch in einem Ortsteil

In Zizenhausen ging es um verschiedene Themen, die einen Ortsteil bewegen. Aus dem Wahlkampftermin wurde indes ein Informationsgespräch.

Es war der erste Termin in Stockach, den Peter Adrian Gäng auf seiner Wahlkampfliste hatte, und dieser Besuch galt einem Ortsteil. Zizenhausen war das erste Ziel, das der Kandidat ansteuerte. Gäng fordert Amtsinhaber Rainer Stolz bei der Wahl am Sonntag, 24. September, heraus. Für den Wahlkampf im Vorfeld hat er eine Reihe von Veranstaltungen angekündigt, die in Form von Ortsbegehungen stattfinden sollen. Allein, zumindest beim ersten Termin in Zizenhausen wollten sich die möglichen Wähler nicht einstellen. So wurde aus dem eigentlich öffentlichen Termin ein Zwiegespräch zwischen Ortsvorsteher und Kandidat – Charakter: Informationsbesuch zum Kennenlernen.

Falls Gäng davon irritiert war, so hat er es sich zumindest nicht anmerken lassen. Bei dem Gespräch ging es um Themen, die einen Ortsteil bewegen: Bereitstellung von Bauplätzen, Erhaltung der Infrastruktur samt Kindergarten und Schule, Fortbestand der Vereinslandschaft, Verkehrslärm. Unzufriedenheit ist bei Junginger nicht zu hören, der Kämmerer der Stadt habe ein offenes Ohr, Versprechen aus der Zeit der Eingemeindung in den 1970er-Jahren seien auch nicht unerfüllt geblieben. Bei der Vermittlung von privaten Bauplätzen greife er auch mal selbst ein, erzählt Junginger, das schnelle Internet sei nicht mehr weit weg, der Kindergarten bald saniert, die Schule nicht gefährdet. Doch Gäng platziert auch seine Ideen. Zum Beispiel die von einem Wirtschaftsförderer, der sich dann auch um die Entwicklung von freien Bauplätzen kümmern soll. Oder die von einem strengeren Tempolimit auf der Ortsdurchfahrt – zum Lärmschutz.

, 7. September, ab 18 Uhr ist Peter Gäng zum nächsten Wahlkampftermin, einer weiteren öffentlichen Ortsbegehung, in Seelfingen und Mahlspüren im Tal zu Gast. Treffpunkt ist um 18 Uhr am alten Rathaus in Seelfingen