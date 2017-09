Stockach Bürgermeisterwahl in Stockach: Herausforderer Peter Adrian Gäng will Ansprechpartner sein

Bürgermeisterwahl in Stockach: Herausforderer Peter Adrian Gäng will Ansprechpartner sein

Peter Adrian Gäng strebt den Chefsessel im Rathaus an. Er stellt einen politischen Klimawechsel in Aussicht.

Vom selbstständigen Generalvertreter einer Versicherung zum Bürgermeister von Stockach – diesen Sprung möchte Peter Adrian Gäng schaffen. Und deswegen tritt er bei der Bürgermeisterwahl, die gleichzeitig mit der Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, stattfindet, gegen den Amtsinhaber an. Von Stockachern sei er angesprochen worden, ob er nicht für das Amt des Bürgermeisters kandidieren wolle, erzählt Gäng in seinem Haus im Singener Ortsteil Friedingen: "Dabei habe ich eine gewisse Unzufriedenheit verspürt." Und: "Nach 24 Jahren mit einem Amtsinhaber kommt es vor, dass die Bürger die Zeit für einen Wechsel gekommen sehen." Außerdem habe ihn eine familiäre Bindung – seine Schwester lebt in Stockach – zur Kandidatur bewogen. Mit dem Wahlspruch "Bei mir ist der Bürger Meister" möchte er nun den Wechsel schaffen. Sein Ziel sei es dabei, für die Menschen ein Ansprechpartner zu sein und sich auch bei spontanen Begegnungen Zeit zu nehmen, sagt Gäng.

Die Politik habe er schon im Elternhaus mitbekommen, erzählt Gäng, der in der fünften Generation aus Singen stammt. Sein Vater sei in der CDU gewesen, zu Hause wurde immer viel über Politik diskutiert. "Das hat abgefärbt", sagt Gäng lächelnd. Er ging ebenfalls zur CDU und in die Junge Union, hatte bei beiden Vorstandsämter auf lokaler Ebene in Singen. Nach Meinungsverschiedenheiten verließ er 2004 die Partei und wechselte in die FDP – "damals am nächsten an der CDU dran", begründet Gäng. Auch dort war er zunächst Vorsitzender des Ortsvereins, was er aber aus beruflichen Gründen 2006 wieder aufgab. In Stockach trete er aber als unabhängiger Kandidat an. Heute kritisiert Gäng, dass vieles in der Politik ähnlich geworden sei, worunter das Vertrauen der Wähler leide.

Wie will Peter Gäng dieses Vertrauen wieder erwerben? Da muss er nicht lange überlegen: "Authentisch so sein, wie ich bin." Dazu gehöre für ihn auch, mehrere Gruppen an einen Tisch zu holen – etwa durch die Schaffung eines Seniorenrats und eines Jugendgemeinderats. Wie er ist, will er auch durch seinen Kleidungsstil ausdrücken. Einen Anzug trage er nur noch bei einem entsprechenden Termin. Und Ehefrau Gabriele sagt: "Das entspricht seinem Wesen."

Nach Stockach ziehen möchte er auch im Falle eines Wahlsiegs nicht, das gibt Gäng zu: "Ich möchte nichts in Aussicht stellen, was ich nicht einhalten kann." Er gibt zu bedenken, dass ein großer Teil der Bürgermeister heute nicht in ihren Gemeinden wohnt und dass er auf der Fahrt zur Arbeit noch in den Ortsteilen vorbeischauen könne. Und überhaupt: In einer Stadt, in der etwa die Hälfte der Einwohner nicht in der Kernstadt wohnen, sollten die Ortsteile mehr mitbestimmen können, Ortschaftsräte mehr entscheiden dürfen, sagt er.

Abseits dieses kommunalpolitischen Klimawechsels, den Peter Gäng in Stockach anstrebt, präsentiert er sich als Mensch, der gerne genießt – beim Wandern im Wasserburger Tal, in der Kreuzlinger Zigarrenlounge oder beim Singener Schnupf-Verein, der sich heute hauptsächlich um bedürftige Menschen kümmert. Auch Essen gehört dazu, das gibt Gäng zu. Da trifft es sich, dass Ehefrau Gabriele neben anderen kreativen Tätigkeiten wie Nähen, Singen oder Chorleitung sehr gerne kocht – und das auch auf gemeinsamen Campingreisen. Und was sagt Gabriele Gäng-Weggenmann zur Kandidatur ihres Mannes? "Ich weiß, dass er die Fähigkeit hat und es auch gerne macht."

