Stockach Bürgermeisterwahl in Stockach: Bisher kein Kampf ums Kreuzchen

Amtsinhaber Rainer Stolz ist weiter der einzige Bürgermeister-Kandidat. Parteien im Gemeinderat bieten keine Alternativen und signalisieren Unterstützung. Die Bewerbungsfrist läuft noch einen Monat.

Die Halbzeit bei der Bewerbungsfrist für die Stockacher Bürgermeisterwahl am Sonntag, 24. September, ist schon fast erreicht. Von Wahlkampf ist aber dennoch nichts zu spüren. Amtsinhaber Rainer Stolz (Freie Wähler) sei nach wie vor der einzige Kandidat, sagt Alexander Ecker vom Wahlteam der Stadtverwaltung. Stolz hatte bereits zu Beginn der Bewerbungszeit am 1. Juli seine Unterlagen in den Briefkasten des Rathauses geworfen. Seitdem ist ihm offenbar niemand in diesem Schritt gefolgt.

Eine gewisse Unruhe darüber, dass zumindest bislang nichts auf einen Wahlkampf im eigentlichen Sinn des Wortes hindeutet, ist bei den Parteien, die im Stockacher Gemeinderat vertreten sind, allerdings nicht zu spüren. Von Bemühungen, einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken, berichtet jedenfalls keiner der Fraktionssprecher. Ebensowenig seien mögliche Kandidaten mit der Bitte um Unterstützung auf sie zugekommen. Stattdessen ist viel von Zufriedenheit die Rede.

Wolfgang Reuther, CDU-Fraktionssprecher, macht da keine Ausnahme. Der frühere Landtagsabgeordnete und Stimmenkönig bei den Kommunalwahlen im Jahr 2014 spricht von einer geschlossenen Zufriedenheit seiner Fraktion mit dem Amtsinhaber. Und eine eigene Kandidatur sei für ihn – genau wie vor acht Jahren, als er schon einmal als Bürgermeister-Kandidat gehandelt wurde – auch in diesem Jahr kein Thema. Auch bei den Freien Wählern gehe die Tendenz zur Unterstützung von Stolz, sagt deren Fraktionssprecher Wolf-Dieter Karle. Stolz ist selbst Mitglied bei den Freien Wählern, dennoch gebe es keinen Fraktionszwang in der Wählervereinigung, so Karle.

Joachim Kramer, Fraktionschef der SPD, geht davon aus, dass sich ein Gegenkandidat sehr intensiv vorbereiten müsste – kaum möglich, wenn man arbeitet. Zur Erinnerung: Stolz ist seit 24 Jahren im Amt und bewirbt sich gerade um eine vierte Amtszeit. Die SPD gebe aber keine Empfehlung ab, so Kramer. Maria Luisa Jessen von den Grünen signalisiert Unterstützung ihrer Fraktion. Wechselstimmung könne sie nicht erkennen und der Verwaltungschef berücksichtige viele der Grünen-Anliegen. Die FDP schickt ebenfalls niemanden ins Rennen. Man wolle sich im Vorfeld der Wahl aber neutral verhalten, sagt Thomas Bosch für sich und seine Ratskollegin Andrea Günthner.

So steht der Amtsinhaber mit seiner Kandidatur derzeit allein auf weiter Flur. Aber was nicht ist, kann noch werden. Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl läuft noch einen Monat. Bis Montag, 28. August, um 18 Uhr wird im Rathausbriefkasten nach Bewerbungen geschaut.

Der Fahrplan zur Wahl

Die Bewerbungsfrist endet am Montag, 28. August, um 18 Uhr. Am Dienstag, 29. August, trifft sich um 10 Uhr der Gemeindewahlausschuss in öffentlicher Sitzung zur Zulassung der Bewerbungen. Anträge auf Briefwahl können Wähler im Normalfall bis Freitag, 22. September, um 18 Uhr stellen, bei plötzlicher Erkrankung auch bis Sonntag, 24. September, um 15 Uhr, so eine Mitteilung der Stadtverwaltung. (eph)