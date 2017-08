Stockach Bürgermeisterwahl: Stolz und Gäng treten als Kandidaten an

Der Gemeindewahlausschuss lässt beide Bewerbungen um das Amt des Bürgermeisters zu. SÜDKURIER lädt zur Podiumsdiskussion mit beiden Kandidaten ins Pallottiheim, Stadtverwaltung organisiert eine Kandidatenvorstellung in der Jahnhalle.

Jetzt ist es offiziell: Zwei Kandidaten wollen auf den Sessel des Stockacher Verwaltungschefs. Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am Dienstagmorgen, 29. August, beide vorliegenden Bewerbungen einstimmig zugelassen. Im Rennen sind nun Amtsinhaber Rainer Stolz, der schon Anfang Juli seine Bewerbung für eine vierte Amtszeit abgegeben hat, und der selbstständige Kaufmann und Generalvertreter einer Versicherung, Peter Adrian Gäng, der erst am Montag, dem letzten Tag der Bewerbungsfrist, seine Unterlagen im Rathaus abgegeben hat. Zum Gemeindewahlausschuss gehörten bei der Sitzung der Vorsitzende des Gremiums, Hauptamtsleiter Hubert Walk, sowie als Beisitzer Alexander Ecker, Isolde Handloser und Joachim Lohner.

Dem Beschluss des vierköpfigen Gremiums sei eine Vorprüfung vorausgegangen, wie der Vorsitzende des Ausschusses, Hauptamtsleiter Hubert Walk, erklärte. Beide Bewerber hätten sich auf die notwendigen Unterlagen beschränkt, Beanstandungen habe es bei der Vorprüfung keine gegeben. Auf dem Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl, der laut Walk noch am Dienstag in Druck ging, werden die Kandidaten in der Reihenfolge ihrer Bewerbungen aufgeführt.

Der Gemeindewahlausschuss regelte auch gleich, wie die städtische Kandidatenvorstellung ablaufen soll. Denn der Gemeinderat hatte beschlossen, dass es eine solche Veranstaltung geben solle, wenn mehr als ein Kandidat antritt. Als Termin dafür hatte der Gemeinderat bereits Donnerstag, 14. September, vorgeschlagen. Der Wahlausschuss hat nun die Details beschlossen: Die städtische Kandidatenvorstellung findet in der Jahnhalle statt und beginnt um 19 Uhr. Jeder der beiden Kandidaten wird 20 Minuten Redezeit haben, jeweils 20 Minuten lang kann das Publikum dann auch Fragen stellen. An die Reihe kommen sie in der Reihenfolge des Bewerbungseingangs. Bei der Vorstellung ist der jeweils andere Kandidat nicht im Saal, es wird also nicht um eine Diskussion gehen. Dies ist der Unterschied zur SÜDKURIER-Veranstaltung, die zwei Tage zuvor, am Dienstag, 12. September, um 19 Uhr im Pallottiheim der katholischen Kirchengemeinde stattfindet. Bei der Podiumsdiskussion sitzen beide Kandidaten auf der Bühne und können wechselseitig aufeinander eingehen. Beide Kandidaten haben bereits ihre Teilnahme zugesagt, eine offizielle Einladung wird ihnen in den nächsten Tagen zugehen.

Am Wahltag selbst, Sonntag, 24. September, dürfte mit dem Ergebnis der Bürgermeisterwahl nicht vor 20 Uhr zu rechnen, erklärten der Ausschussvorsitzende Hubert Walk und Thorsten Keller, der bei der Stadtverwaltung für Wahlen zuständig ist. Der Grund dafür ist, dass zuerst die Stimmen zur Bundestagswahl ausgezählt werden müssen. Die Stadtverwaltung werde am Wahltag das Bürgerhaus Adler Post für die Bekanntgabe des Ergebnisses nutzen, so Hubert Walk. Zur Feststellung des Ergebnisses der Bürgermeisterwahl trifft sich der Gemeindewahlausschuss am Tag nach der Wahl, Montag, 25. September, um 18 Uhr.