Stockach Bürgermeister Rainer Stolz will für eine vierte Amtszeit antreten

Der Stockacher Bürgermeister Rainer Stolz will sein Amt acht weitere Jahre ausüben. Er wolle langfristige Entwicklungen weiter vorantreiben, erklärt er dazu.

Dass er noch einmal antreten wolle, gab Stolz am Rande eines Pressetermins bekannt. Viele Dinge, die sich in den zurückliegenden Jahren entwickelt haben, bekämen nun ein Gesicht. Und diese Entwicklungen wolle er vorantreiben.

Als konkrete Themen nannte Stolz auf Nachfrage vor allem die Infrastruktur in der Stadt. So sollte man die Verkehrsströme so organisieren, dass alle damit zufrieden sind. Dazu gehöre aber auch die Entwicklung der Stadtwerke mit der Leitfrage, wohin die Entwicklung in Sachen Energieerzeugung geht. Und auch die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen wolle er in den Blick nehmen.

"Wir legen jetzt die Voraussetzungen für eine gute Infrastruktur in den nächsten 20 Jahren", so Stolz. Und in mancher Hinsicht habe man auch schon 20 Jahre lang darauf hingearbeitet. Ein bisschen Eigenwerbung gibt es auch schon: Für diese langfristig wirkenden Projekte wolle er seine Erfahrungen nutzen. Denn es sei gut, wenn man wisse, wer beispielsweise die Ansprechpartner bei den beteiligten Behörden sind, und natürlich eine gründliche Kenntnis der eigenen Stadt mitbringe.

Von Amtsmüdigkeit will der 60 Jahre alte Stolz nichts wissen: "Ich habe sehr viel Spaß an der Arbeit", sagt er. Auch gesundheitlich stehe einer weiteren Amtszeit nichts im Wege. Diese könne er im Falle einer Wiederwahl komplett erfüllen. Die Altersgrenze für Bürgermeister wurde erst kürzlich auf 73 Jahre erhöht. Stolz wäre zum Ablauf einer möglichen vierten Amtszeit 69 Jahre alt. Auch seine Ehefrau trage die erneute Kandidatur mit. Und Stolz sagt: "Es ist eine große Ehre, für die Stadt arbeiten zu dürfen."

Als Termin für die Bürgermeisterwahl werde die Verwaltung den Tag der Bundestagswahl vorschlagen, sagte Hauptamtsleiter Hubert Walk. Damit würde der erste Wahlgang am Sonntag, 24. September, stattfinden. Diesen Termin gibt der Bundeswahlleiter für die Bundestagswahl bekannt. Ein eventuell nötiger zweiter Wahlgang für den Stockacher Bürgermeister würde laut dem Verwaltungsvorschlag für Sonntag, 15. Oktober, angesetzt. Die Bewerbungsfrist würde demnach etwa zwei Monate vor dem ersten Wahlgang beginnen. Über den Zeitplan entscheidet der Gemeinderat, das Thema soll in der Sitzung am 5. April auf der Tagesordnung stehen.