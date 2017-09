Stockach Bürgermeister Rainer Stolz im Wahlkampf: Nervosität ist kein Thema

Rainer Stolz will zum vierten Mal zum Bürgermeister gewählt werden. Ein Porträt.

Nervös im Wahlkampf? Nicht Rainer Stolz. "Mir war klar, dass ich in den Wochen vor der Wahl in den Ortsteilen präsent sein werde", sagt er bei Kaffee und Kuchen in der Wohnung, die er mit seiner Frau Katja in der Kapuziner Vorstadt bewohnt. Und auch wenn buchstäblich in den letzten Stunden der Bewerbungsfrist ein Gegenkandidat ins Rennen gegangen ist, werde sein Wahlkampf kein anderer sein. Ab der nächsten Woche werde er in den Ortsteilen bei Abendterminen präsent sein, eine Internetseite ist inzwischen online gegangen (siehe Text unten). Stolz ist bereits 24 Jahre Bürgermeister von Stockach, am 24. September will er für eine vierte Amtszeit von acht Jahren wiedergewählt werden.

Nach so langer Zeit ist Stolz mit den Themen der Stadt im Detail vertraut, kann zu jedem von ihnen die Hintergründe aus dem Stegreif erklären. Und er ist in zahlreichen Gremien vernetzt, etwa als Vizepräsident des baden-württembergischen Städtetages, und Kreistagsmitglied der Freien Wähler. Die Mitgliedschaft in einer Partei habe er bewusst vermieden: "Meine einzige Pflicht ist, für die Stadt das Beste zu machen." Hat das Amt ihn auch als Person verändert? "Das Maß an Verantwortung macht einen vorsichtiger, mitunter auch ein wenig skeptischer", sagt er. Denn wünschen könne man sich immer viel, machbar sei dann doch nicht alles. Und immer wieder erlebe man, dass manche, die auf einen Bürgermeister zukommen, nur ihren eigenen Wunsch erfüllt haben wollen. Doch ein Bürgermeister müsse das große Ganze im Auge behalten, und das decke sich nicht immer mit allen Einzelinteressen von Bürgern. Da gebe es durchaus Konflikte, die man nicht unbedingt auflösen kann, gibt Stolz zu.

Zum Thema Bürgernähe sagt er: Wer ein Anliegen habe, könne einfach einen Termin mit ihm ausmachen. Und eine Bürgersprechstunde biete er nicht an, weil die Menschen ein Problem lösen wollen, wenn sie es haben, nicht wenn Sprechstunde ist. Und Stolz' Ehefrau Katja sagt dazu, dass ihr Mann sehr viele Einladungen annehme, auch an Wochenenden. Und fügt hinzu: "Es gibt kaum eine Pause bei einer Veranstaltung, ohne dass jemand etwas fragt."

Für Freizeit bleibt da nicht mehr viel übrig. Beim Radfahren in der Umgebung von Stockach könne er sich entspannen und gleichzeitig fordern, für gemeinsame Touren habe Katja Stolz inzwischen ein E-Bike – "sonst komme ich nicht nach", sagt sie. Bei ihrem Hobby, dem Tauchen, habe er hingegen "Muffe", wie er sagt. Bei Fußball – das habe er früher mal aktiv betrieben – und bei Badminton schafft er es manchmal auf den Zuschauerrang. Und obwohl er gerne singe – Stimmlage Tenor –, gehört er zu keinem Chor, mangels Zuverlässigkeit beim Probenbesuch. Die Kinder sind zudem eine Aufgabe für sich. Rainer Stolz hat fünf Kinder in die Ehe mitgebracht, Katja Stolz zwei. Sie alle stehen im Studium oder sind berufstätig, leben verstreut in Deutschland und Europa.

Trotzdem möchte er den Job weitere acht Jahre machen. Knappe drei Wochen vor dem Wahltermin hört sich das so an: "Ich will weiter mit dieser Stadt erfolgreich sein." Viele Projekte wurden angeschoben, die er vorantreiben will, das hat Stolz schon mehrfach dargelegt. Und was sagt Katja Stolz zur erneuten Kandidatur? "Ich habe verstanden, dass es für ihn mehr als nur sein Job ist."



