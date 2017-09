Stockach Bürgermeister-Kandidaten treffen erstmals öffentlich aufeinander

Ort der Begegnung ist das Pallottiheim der katholischen Kirchengemeinde, wo der SÜDKURIER am Dienstag, 12. September, um 19 Uhr zur Podiumsdiskussion einlädt.

In nicht einmal zwei Wochen sind die Stockacher dazu aufgerufen, ihren Bürgermeister zu wählen, nämlich am Tag der Bundestagswahl, Sonntag, 24. September. Amtsinhaber Rainer Stolz (links) und Herausforderer Peter Adrian Gäng streben nach dem Chefposten im Rathaus. Heute Abend, Dienstag, 12. September, gibt es zum ersten Mal die Gelegenheit, beide Kandidaten nebeneinander auf einer Bühne zu erleben. Um 19 Uhr lädt der SÜDKURIER zur Podiumsdiskussion ins Pallottiheim der katholischen Kirchengemeinde ein. An dem Abend, der von Redaktionsleiter Stephan Freißmann moderiert wird, sollen beide Kandidaten über kommunalpolitische Fragen diskutieren. Auch das Publikum wird die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Die Online-Redaktion des SÜDKURIER wird die Diskussion für registrierte Nutzer als Livestream unter www.sk.de/stockach übertragen. Die Registrierung ist kostenlos, und auch der Eintritt zur Podiumsdiskussion ist selbstverständlich frei.