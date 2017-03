Stockach Brennender Mülleimer macht viel Rauch in einer Stockacher Wohnung

Die Feuerwehr wurde am Samstag zu einem Wohnungsbrand in Stockach gerufen. Ein Feuer gab es beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr – dafür aber umso mehr Rauch.

Wie die Feuerwehr Stockach in einer Pressemeldung mitteilt, wurden die Einsatzkräfte am Samstag um 16.45 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Goethestraße gerufen. Der Bewohner der Wohnung teilte dann mit, dass lediglich ein Mülleimer gebrannt habe. Der Bewohner hatte diesen schon selbst gelöscht. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr hat daraufhin alle Fenster der Wohnung geöffnet. Mit einem Lüfter haben die Einsatzkräfte die giftigen Rauchgase aus der Wohnung geblasen. Beteiligt waren 14 Feuerwehrleute in drei Fahrzeugen, auch die Polizei war vor Ort.