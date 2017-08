Stockach Blick hinter die Kulissen eines Polizeireviers

15 Kinder stellten bei einer Führung im Rahmen des Stockacher Sommerferienprogramms viele Fragen an die Beamten.

Zu Besuch beim Polizeirevier Stockach: Für 15 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren war dieser Vormittag im Rahmen des Ferienprogrammes ein Höhepunkt. Wann darf man sonst die Diensträume besichtigen, einem Polizisten beim Arbeiten über die Schulter gucken, eine Zelle betreten oder eine Schutzweste anprobieren?

Polizeikommissarin Dominique Weigel fragte die vier Mädchen und elf Jungen, was ein Streifenpolizist alles am Gürtel mitführt. Handschellen, Pistole und Schlagstock – die Kinder wussten Bescheid. Außerdem haben die Polizisten verschiedene Koffer mit Material zur Spurensicherung, einem Alkomat und Geräte zur Ausweiskontrolle. Auch ein Nachtsichtgerät und ein Megafon, Einweghandschuhe, Funkgeräte und das rot-weiße Absperrband gehören zur Ausrüstung. Über Funk startete Markus Buhl eine POLAS-Abfrage zu seiner Kollegin. Die Antwort "Negativ" erklärte Dominique Weigel: "Da kam nichts raus. Das heißt, ich habe nichts verbrochen und werde nicht gesucht."

Im Waffenraum sahen die Kinder ein Maschinengewehr und Fußfesseln. Eine Maschinenpistole gebe es in jedem Einsatzfahrzeug, ebenso Schutzkleidung. Diese führte die Polizeikommissarin später vor. In voller Montur tragen die Beamten über 20 Kilogramm Extra-Gewicht mit sich herum. Die Kinder durften die Weste und den Helm überziehen.

Ein Blick in die zwei Zellen zeigte nur ein Fenster ohne Griff, eine Holzbank, ein WC, eine Sprechanlage und eine Kamera. "Hier ist so wenig wie möglich drin, damit die Personen sich nicht selbst verletzen können", sagte Dominique Weigel. Die Kinder lernten auch, was zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung gehört. Bei Yannick nahm Markus Buhl die Fingerabdrücke.

Zum Abschluss saßen alle im Polizeibus. Kurz schaltete Buhl Blaulicht und Sirene an. Das gefiel Paula, 7, am besten. Ihr Cousin Luca, 5, fand toll, dass er durch das Megafon sprechen durfte. Für die zehnjährige Andrea waren die Zellen am interessantesten, und Niklas, 8, fand einfach alles gut.