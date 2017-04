Stockach Blasmusik satt beim Musikverein Espasingen

Musikverein Nesselwangen ist für ein Doppelkonzert zu Gast in Espasingen. Zusammen mit der Jugendkapelle Musikitos standen sogar drei Orchester auf der Bühne.

Die befreundeten Musikvereine aus Espasingen und Nesselwangen luden zum Frühlingskonzert ins gut gefüllte Werner und Erika Messmer-Haus. Darüber freute sich nicht nur der Vorsitzende des MV Espasingen, Hubert Kuppel, der in seiner Begrüßung die langjährige Freundschaft mit dem MV Nesselwangen besonders hervorhob. "Wir haben letzten Herbst beim Doppelkonzert in Nesselwangen gespielt, heute sind die Musiker aus Nesselwangen bei uns zu Gast", erklärte Kuppel. "Natürlich sind bei uns Musikern die Doppel-Konzerte besonders beliebt. Da muss nicht jeder Musikverein so viele Stücke einüben und spielen", erzählte ein älteres Vereinsmitglied augenzwinkernd.

Bevor die Erwachsenen die Bühne betraten, eröffnete die Jugendkapelle Musikitos den Konzertabend mit zwei Medleys aus bekannten amerikanischen Filmen und ernteten viel Applaus des begeisterten Publikums. Die junge Klarinettistin Rosa Wiggenhauser führte schon ziemlich gekonnt durch diesen Teil der Veranstaltung. Für die Musikitos war es ein besonderer Abend, denn sie feierten im Rahmen dieser Veranstaltung ihr zehnjähriges Bestehen. Diese Jugendkapelle wurde 2007 zusammen mit Jungmusikern aus dem Nachbarverein Bodman von Andreas Maurer ins Leben gerufen, der bis heute diese Jugendkapelle dirigiert. Maurer, der beim MV Espasingen Trompete spielt, leitet zusätzlich noch den Musikverein Volkertshausen und dessen Jugendkapelle. "Es macht mir viel Spaß mit Jugendlichen musikalisch zu arbeiten und ich freue mich über jeden kleinen Fortschritt, den die Jugendlichen bei mir machen", erklärte er. Espasingens MV-Vorsitzender Kuppel bedankte sich bei Maurer mit einem kleinen Präsent und vergaß nicht zu betonen, dass diese Aufgabe nicht leicht sei.

Denn in einem Jugendorchester gebe es häufige Wechsel, da ausgebildete Jungmusiker zu den Aktiven wechselten und neue Jugendliche integrieret werden müssten, was für einen Dirigenten eine große Herausforderung bedeute. Isabel Dürhammer (15) und seit zwei Jahren Klarinettistin bei den Musikitos erzählt nicht ohne Stolz, dass sie gerne Mitglied dieser Truppe sei, die alle 14 Tage in Bodman probt.

Dann hieß es Bühne frei für die Gastkapelle aus Nesselwangen, die im Wechsel von zwei Dirigenten geleitet wurde, von Norbert Frei und dessen Sohn Raphael, eine sicher nicht allzu häufige Konstellation. Die Moderation oblag der Querflötistin Christa Widmann, die launig gleich den ersten Titel "Sound of Spring" (Klang des Frühlings) mit einer lustigen Episode einleitete. Ein fünfjähriger Junge sei in der Schule gefragt worden, was ihm zum Wort Frühling einfalle. Ohne zu zögern habe er mit folgenden Satz geantwortet: "Im Frühling legen die Hühner Eier und die Bauern Kartoffeln." Natürlich war damit sofort das berühmte Eis gebrochen, und so konnten die Nesselwanger ihr tolles Programm präsentieren. Ihr Glanzstück war ohne Zweifel "Choral and Beat", wobei Choral als Sammelbegriff für kirchliche Musikstücke in verschiedenen Rhythmen stehe, wie Widmann erläuterte. Höhepunkt war ein Trompetensolo, das Stephan Maike, Vorsitzender des MV Nesselwangen, bravourös spielte. Zur Freude der Blasmusikfans spielte die Kapelle zum Schluss die Polka "Ein Fest für die Blasmusik", was das Motto des Abends ziemlich treffend wiedergibt.

Nach einer kurzen Umbaupause eröffnete das Blasmusikorchester des MV Espasingen, unter dem Dirigat von Jürgen Grabowski, den dritten Teil. Petra Kuppel führte herzerfrischend durch diesen Programmabschnitt, der mit einem Medley aus Stücken der berühmten "Rocky Horror Picture Show" begann. Die Zuhörer wurden musikalisch in das Horror-Schloss des "Grusicals" versetzt – es fehlte nur noch der Auftritt des legendären Schlossherrn und Transvestiten Dr. Frank N. Furter um das Gruselgefühl perfekt zu machen. Dann wurde ein weiter Bogen gespannt zu den "Spaghetti-Western", deren Musik von Ennio Morricone geschrieben wurde. Das Glanzstück war die Musik zu "Zwei glorreiche Halunken" – unvergessen, wie eine begeisterte Zuhörerin kommentierte. Nicht weniger bekannt war Tito Puentes "Oye Como va" aus den 1930er Jahren, das aber erst in den 1970ern durch Carlos Santana zum Welthit wurde. Die Lacher auf ihrer Seite hatte Petra Kuppel bei der Ansage des letzten Stücks. Es war ein "Rock-Mix" von Bon Jovi, zu dem Kuppel bemerkte: "Wer damals verpasst hat zu der Rockröhre Jovi zu tanzen und zu knutschen, der kann das jetzt gerne nachholen. Ob davon Gebrauch gemacht wurde, blieb dem Beobachter im Dunkel des Saals verborgen.

Der berühmte Paukenschlag kam in Form zweier von beiden Orchestern gespielten Abschluss-Stücke. 85 Musiker auf der Bühne spielten die Polka "Von Freund zu Freund" sowie den Marsch "Salemonia". Ein Auftritt, der die Zuhörer zum begeisterten Mitklatschen animierte.

Ehrungen

Beim Konzertabend in Espasingen ehrte der stellvertretende Präsident des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee, Hermann Leiz, Jugendliche und Aktive. Isabel Dürhammer, Nina Helbling, Laura Merk und Michaela Rus erhielten das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze. Silke Stecher erhielt eine Doppelehrung. Sie bekam die Ehrennadel des Blasmusikverbands in Silber sowie die Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände, ebenfalls in Silber. Andreas Maurer erhielt für seine Verdienste als Jungdirigent die silberne Verdienstnadel des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee.