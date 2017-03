Stockach Bildhauer Emil Sutor und seine Werke in der Stockacher Kirche St. Oswald

Der Kunsthistoriker Andreas W. Vetter referiert über den badischen Bildhauer Emil Sutor. Dieser hat Kunst für die Kirche und für die Nazis gemacht – und 1958 die Figur für den Fernsehpreis Bambi geschaffen.

Sie sei bass erstaunt über die vielfältigen Ausdrucksweisen des Bildhauers Emil Sutor, den man in Stockach bisher meist nur von der Kirchenkunst in Sankt Oswald kenne, resümierte Museumsleiterin Yvonne Istas den Vortrag ihres einstigen Studienkollegen Andreas Vetter. Der promovierte Kunsthistoriker hatte den badischen Bildhauer Emil Sutor (1888 bis 1974) und dessen Werk im Fokus seines Lichtbild-Vortrags im Alten Forstamt. Veranstalter war der Arbeitskreis Landeskunde-Landesgeschichte im Hegau-Geschichtsverein.

Neben der bekannten Kreuzigungsgruppe in der Stockacher Pfarrkirche Sankt Oswald hat der badische Bildhauer Emil Sutor noch vor dem Jahr 1933 auch die Relieffolge der Kreuzwegstationen geschaffen, die einige Jahre später nach Stockach kamen. Emil Sutor hinterließ ein Riesen-Oeuvre aus langer Schaffensperiode. "Eine tolle Vorlage für eine eventuelle Magister- oder Doktorarbeit", merkte die Museumsleiterin angesichts der Tatsache an, dass sich bisher noch niemand mit der Aufbereitung von Sutors Gesamtwerk befasst hat.

Der Referent zeichnete ein vielgestaltiges Bild seines Protagonisten, für den die katholische Kirche vor und nach dem Zweiten Weltkrieg ein wichtiger Auftraggeber war. Allein nach dem Krieg habe Sutor "geschätzt 60 Kirchen und Kapellen der Erzdiözese Freiburg ausgestattet". In diesem Zusammenhang verglich Vetter Sutors bildhauerische Darstellungen von Sankt Oswald mit anderen seiner kirchlichen Werke – vor allem mit Kreuzwegen, bei deren Darstellungen er sich häufig bis auf kleinere Abweichungen nahezu identisch wiederholte. Entsprechende Exponate gab es bei dem spannenden Lichtbildvortrag zu sehen: So stehen solche Darstellungen unter anderem in der Mannheimer Sankt Nikolaus-Kirche oder auch in der Kirche Mariä Namen und Sankt Sebastian in Schwäbisch Gmünd.

Sutor absolvierte seine Lehre als Bildhauer in seiner Geburtsstadt Offenburg. Seit 1919 hatte er in Karlsruhe ein eigenes Atelier. Von 1925 bis 1936 arbeitete er eng mit der Karlsruher Majolika-Manufaktur zusammen. Aus kunsthistorischer Sicht beleuchtete Vetter auch Sutors keramische Arbeiten aus den 1920er-Jahren, die er als "Experimentierzeit" des vielseitigen Künstlers bezeichnete.

Dass der begabte wie fleißig schaffende Bildhauer als Mensch sein Fähnchen nach dem Wind drehte, mag manchem der knapp 20 Zuhörer im Alten Forstamt sauer aufgestoßen sein. Den Ausführungen Vetters zufolge, der selbst über die "Gigantensturz-Darstellungen in der italienischen Kunst" promovierte, war Emil Sutor im Jahr 1937 Mitglied in der NSDAP. In den Hitler-Jahren war keine Kirchenkunst gefragt. In dieser Zeit sei Sutor heftig auch für die Nationalsozialisten tätig gewesen, berichtete Vetter. Sutor schuf Helden- und Kriegsdenkmäler oder andere heroische Skulpturen wie die "germanische Familie". Eines seiner monumentalen SA-Denkmäler hat er für die Stadt Singen entworfen. Ein Neustart mit Rückkehr zur kirchlichen Kunst und der für Sutor typischen reduzierten Körperlichkeit vollzog sich nach dem Krieg im Jahr 1948. Im Auftrag des Hauses Burda kreierte Sutor 1958 eine kleine Figur, die noch heute bestens bekannt ist: das goldene Bambi.

