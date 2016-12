Bodman-Ludwigshafen Biber ärgert die Yachtclub-Segler in Ludwigshafen

Mittlerweile sind nahezu alle Bäume im Hafen des Clubs angefressen. Zu deren Schutz hat Gemeindeförster Alexander Fischer nun Drahtgeflechte angebracht.

Im Hafen des Stockacher Yachtclubs (YCST), gerade mal 150 Meter von der Anlage des Yachtclubs Ludwigshafen (YLB) entfernt, hat sich vor zwei Jahren ein Biber eingenistet. Die anfängliche Freude über diesen seltenen Gast ist mittlerweile großer Verärgerung gewichen.



Wer den Uferweg entlang läuft, sieht viele angefressene Bäume, die tief hängenden Persennings weisen Verbiss-Spuren auf, ins Wasser hängende Leinen widerstehen den Zähnen des Bibers auch nicht sehr lange. Mittlerweile sind nahezu alle Bäume angefressen. Zu deren Schutz hat Gemeindeförster Alexander Fischer nun Drahtgeflechte angebracht.

Gerade weil den Seglern am See-Ende eine saubere Umwelt sehr am Herzen liegt, hoffen sie, dass der Biber die so geschützten Bäume nun endlich in Ruhe lässt und sich eine andere Nahrungsquelle aussucht.