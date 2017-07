Stockach Betrunkener ist mit dem Auto unterwegs

Die Polizisten stoppten den Mann, der 1,1 Promille Alkohol im Blut hatte, in der Goethestraße.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 10.15 Uhr, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach haben Streifenbeamten den Mann in seinem Auto angehalten, weil er nicht angeschnallt war. Dabei stellten sie Alkoholgeruch fest und machten einen Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Blutalkoholgehalt von 1,1 Promille. Es folgte eine ärztliche Blutentnahme. Die Polizisten behielten den Führerschein des Mannes ein und ermitteln nun wegen Trunkenheit im Verkehr.