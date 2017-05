Stockach Betrunkener Radfahrer randaliert in der Goethestraße

Der Mann musste eine ärztliche Blutprobe abgeben.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Demnach wurde die Polizei gerufen, weil der Mann in der Goethestraße randaliert habe. Die Beamten stellten fest, dass der Mann einen Blutalkoholgehalt von etwa 2,1 Promille hatte, weswegen er gegen 19.45 Uhr bei einem Arzt eine Blutprobe abgeben musste. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass der Mann betrunken auf seinem Fahrrad in der Goethestraße unterwegs war. Nun wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn ermittelt.