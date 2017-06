Ein 67-Jähriger wird hellhörig und vertraut der Anruferin nicht

Eine Unbekannte hat bei einem 67-Jährigen angerufen und versucht, ihm zu erklären, dass sie seine Nichte sei. Ohne ihren Namen zu nennen, rief die Frau am Donnerstagmittag bei dem 67-Jährigen an, der mit Name und Adresse im Telefonbuch steht. Der Senior wurde hellhörig und erklärte, dass er keine Nichte habe, woraufhin die Anruferin auflegte.