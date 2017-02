Stockach Betrugsversuch: Anrufer scheitern mit ihrer Masche bei einer Seniorin

Ein aufmerksamer Angehöriger verhindert die Zahlung eines fünfstelligen Betrags.

Der Vorfall ereignete sich laut der Pressemitteilung der Polizei am Mittwochmittag. Die ältere Dame wurde um diese Zeit von einer angeblichen Cousine ihres verstorbenen Ehemannes angerufen. Sie bat ihr Opfer darum, ihr einen größeren Geldbetrag zu leihen, mit dem sie im Internet ein Auto kaufen wollte. Die Anruferin behauptete, dass sie das Geld noch am selben Abend abholen und zum Dank Kuchen mitbringen wolle. Die Seniorin vertraute sich damit einem Angehörigen an, der daraufhin die Bank verständigte. Dadurch konnte die von der älteren Frau beabsichtigte Zahlung verhindert werden. Es ging laut der Polizeimitteilung um eine fünfstellige Summe.