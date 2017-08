Stockach Betrugsmasche: Mann gibt sich als Computerexperte aus

Ein Mann ist im Internet beinahe Opfer von Betrügern geworden. Die Polizei warnt vor der Herausgabe persönlicher Daten an Unbekannte.

Laut Pressemitteilung der Polizei wurde der Bildschirm des Mannes beim Aufrufen von Internetseiten schwarz und ein Warnsignal ertönte. Nur eine Telefonnummer mit den Anfangsziffern "03" wurde angezeigt. Der Mann kontaktierte die Nummer, wo sich ein angeblicher Computerspezialist meldete. Dieser wählte sich auf dem Rechner ein und verlangte anschließend die Überweisung von 250 Euro plus 80 Euro Steuern als Bezahlung. Der Mann erkannte den Betrug und zahlte nicht, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Ob an seinem Computer Schaden entstanden ist, sei noch unklar. Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen. Betroffene sollten keine persönlichen Daten über das Telefon preisgeben oder unbekannte Programme auf ihrem Rechner installieren. Informationen gibt es auch unter wwww.polizei-beratung.de