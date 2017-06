Stockach Betrugsmasche: Anrufer gibt sich als Polizist aus

Die Polizei berichtet von vier Fällen, in denen ein Unbekannter am Telefon behauptet ein Polizist zu sein und spezielle Fragen stellt

Vier Personen haben die Polizei am Sonntag verständigt, nachdem sie zwischen 21 und 21.20 von einem unbekannten Täter angerufen wurden, der sich als Polizeibeamter ausgab. Laut einer Pressemitteilung der Polizei berichtete der Anrufer von Einbrüchen in der Nähe und fragte nach der Sicherheit an Fenstern und Türen der Bewohner sowie Wertgegenständen in der Wohnung. Laut der Polizei wurde bei keinem der Angerufenen bisher ein Schaden festgestellt. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche.