Raum Stockach Betrug an Flüchtlingen in 40 Fällen: Frau bekommt Bewährungsstrafe

Betrug an Flüchtlingen in 40 Fällen: Frau bekommt Bewährungsstrafe

Eine 37-Jährige bestellte Waren für 3000 Euro im Internet. Die Rechnungen beglich sie allerdings nicht selbst, sondern ließ sie an Asylbewerber schicken. Diese hatte sie bei einer Tätigkeit in der Flüchtlingshilfe kennengelernt. Bei Helferkreisen ist die Frau aber offenbar nicht bekannt.

Flüchtlingshilfe – das klingt nach hehren Motiven. Von solchen Motiven war eine Frau aus dem Raum Stockach bei ihrer Betätigung allerdings offenbar nicht beseelt. Vor zwei Jahren bestellte die 37-Jährige per Internet in rund 40 Einzelfällen Waren im Wert von insgesamt rund 3000 Euro. Die Rechnungen dafür beglich sie allerdings nicht selbst, sondern ließ sie an zwei Flüchtlingsfamilien schicken, die sie während einer Betätigung als Flüchtlingshelferin kennengelernt hatte. Am Ende der juristischen Aufarbeitung steht sie mit einer Freiheitsstrafe von neun Monaten da, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Als den ahnungslosen Flüchtlingen die Rechnungen ins Haus flatterten, gingen sie zur Polizei. Der Schaden blieb letztendlich an den Versandfirmen hängen. Das Amtsgericht Stockach verurteilte die Frau vor einem Jahr zunächst wegen Betrugs in sieben Fällen zu 4500 Euro Geldstrafe. Dagegen legte sie durch ihren Pflichtverteidiger Berufung ein. Auch die Staatsanwaltschaft akzeptierte das Urteil nicht. Während dieses Verfahren in die Berufung ging, seien weitere einschlägige Fälle bekannt geworden, weshalb die Staatsanwaltschaft Konstanz Ende 2016 Antrag auf einen Strafbefehl stellte, erinnert sich Julia Elsner, Richterin am Stockacher Amtsgericht, an den Fall. Vor der Berufungskammer am Landgericht Konstanz war nun die Rede von 40 weiteren ähnlichen Betrugsfällen, die zwischenzeitlich zur Anzeige gelangt waren. Rund die Hälfte der Verfahren wurde von der Staatsanwaltschaft Konstanz eingestellt, für die restlichen 22 Fälle erließ das Stockacher Amtsgericht einen Strafbefehl über neun Monate Haft auf Bewährung.

Auch gegen diesen Strafbefehl hatte der Anwalt der Frau Widerspruch eingelegt, sodass es nach der Berufungsverhandlung in Konstanz zu einer neuen Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Stockach hätte kommen sollen.

Da die Mutter von vier Kindern seither allerdings nicht mehr aufgefallen ist, einigte man sich in der Berufungsverhandlung in Konstanz nun auf eine sogenannte prozessökonomische Gesamtlösung: Die Angeklagte zog den Widerspruch gegen den neuen Strafbefehl zurück, sodass die Haftstrafe von neun Monaten auf Bewährung rechtskräftig wurde. Im Gegenzug stellte das Gericht auf Antrag des Oberstaatsanwalts das ältere Verfahren wegen Betrugs in sieben Fällen vorläufig ein. Diese Entscheidung begründete man mit dem Hinweis, dass die Strafe wegen sieben Betrugsfällen gegenüber der Haftstrafe nicht mehr erheblich ins Gewicht gefallen wäre. Die 37-Jährige, die inzwischen aus der Region weggezogen ist, gilt jetzt als vorbestraft und darf sich innerhalb der nächsten drei Jahre nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Ansonsten müsste sie für neun Monate ins Gefängnis gehen.

Der Fall klingt zwar spektakulär. Doch ein solcher Vorgang sei auch sehr selten, so die Einschätzung von Fritz Bezikofer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Er erinnere sich an keinen ähnlichen Fall. Im Gegenteil, Menschen, die beispielsweise in Helferkreisen Hilfe anbieten, seien sogar eher überdurchschnittlich engagiert. Allerdings gehörte die Frau offenbar nicht zu einem offiziellen Helferkreis. In der Gruppe, die in dem Gebiet aktiv ist, in dem auch die angeklagten Taten stattgefunden haben, haben die Ansprechpartner laut eigener Aussage jedenfalls nichts von der nun verurteilten Frau gehört. Und auch der Unteren Aufnahmebehörde im Konstanzer Landratsamt sei kein ähnlicher Fall bekannt, sagt der Pressesprecher des Landrats­amts, Benedikt Graf – erfahren habe man von dem Vorfall erst durch die Anfrage der Presse.

