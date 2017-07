Mühlingen Besuch aus Osteuropa: Schüler aus der Ukraine zu Gast am Schulverbund Nellenburg und an der Weiherbachschule

Besuch aus Osteuropa: Schüler aus der Ukraine zu Gast am Schulverbund Nellenburg und an der Weiherbachschule

Beim Schnupperunterricht lernen die Jugendlichen deutschen Schulalltag kennen, während die erwachsenen Begleiter eine Führung durch den Neubau des Schulverbunds erhalten. Die Ukrainer wünschen sich eine Kooperation zwischen einer deutschen und der ukrainischen Kamjanytska shkola

Stockach/Mühlingen (pm/ich) Einblicke in ein anderes Schulsystem und auch eine ganz andere Gesellschaft: Besuch aus der Ukraine wurde am Dienstagvormittag am Schulverbund Nellenburg empfangen: Gemeinsam mit ihrem Schulleiter Myhkaylo Maziuta und Biologielehrer Vladymyr Burlakov schnupperten fünf Schüler von der fünften bis zur neunten Jahrgangsstufe deutsche Schulluft: Nikoletta Nosok, Yelyzaveta Arkhypova, Vladyslav Kyi, Karolina Kychka und Andrii Ivanov. Begleitet wurden sie von Viktor Krieger, der nicht nur der Vorsitzende des Mühlinger Vereins Hilfe für Menschen in der Ukraine ist, sondern auch als Dolmetscher fungierte, sowie seinem Vize Kurt Kirchmann, der selbst über viele Jahre hinweg im Elternbeirat der ehemaligen Realschule Stockach engagiert war und den Kontakt zwischen der ukrainischen Delegation und der Schulleitung des Schulverbunds hergestellt hatte.

Rund 300 Kinder und Jugendliche besuchen die Kamjanytska shkola I bis III, informierte Schulleiter Myhkaylo Maziuta, wie es in der Pressemitteilung des Vereins heißt. Er und die anderen Mitglieder der Delegation wurden von Schulleiterin Beate Clot und Konrektor Jochen Schmid in Empfang genommen. 2013 hatte schon einmal eine Gruppe aus der Ukraine die damalige Realschule Stockach besucht, damals noch unter Schulleiter Manfred Kehlert. Nach Gründung des Schulverbunds und einem Wechsel in der Schulleitung sollte der Kontakt nun wieder aufleben, schilderte Kurt Kirchmann. Deshalb habe er beim Tag der offenen Tür Beate Clot angesprochen und sei bei ihr sofort auf offene Ohren gestoßen.

Ziel der Begegnung sei es, eine Kooperation zwischen dem Schulverbund Nellenburg und der ukrainischen Schule ins Leben zu rufen – Schüleraustausch inklusive, woran vor allem die ukrainische Seite interessiert ist. Einen ersten Einblick in die Schulgemeinschaft erhielten die Schüler beim Unterrichtsbesuch. Beate Clot führte die erwachsenen Gäste durch den Erweiterungsbau, der im September, pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres, bezogen sein soll. Auch eine Stadtbesichtigung stand auf dem Programm. Ein Mittagessen in der Mensa beschloss das Treffen.

Der Besuch des Kreisforstamtes Radolfzell dürfte für die Gäste besonders interessant gewesen sein, denn die Kamjanytska shkola arbeitet selbst eng mit der Forstverwaltung vor Ort zusammen und hat für verschiedene Projekte von der kompletten Neuanpflanzung bis hin zu einer erfolgreichen Baumpatenschaft in der Ukraine bereits etliche Preise gewonnen.

Neues und Aufregendes konnten fünf Kinder und ihre mitgereisten Lehrer aus der Gemeinde Kamyanytzya bei ihrem Besuch in der Gemeinde Mühlingen erleben. "Die Kinder besuchen in der Ukraine eine Art Gemeinschaftsschule", erläuterte Kurt Kirchmann, zweiter Vorsitzender des Mühlinger Hilfsvereins Hilfe für Menschen in der Ukraine, das Schulsystem in der Ukraine.

Eine Woche dauerte der Besuch der Reisegruppe. Die Kinder besuchten während ihres Aufenthaltes die Mühlinger Weiherbachschule, an der sie mit den Schülern gemeinsam am Unterricht teilnahmen. Ebenso wie die Heimatschule, an der in der Ukraine eine starke Verbindung mit dem Forst gepflegt wird, hat auch die Weiherbachschule in ihrem pädagogischen Konzept einen Teil der Naturpädagogik gewidmet. Nach dem Unterrichtsbesuch gingen die Kinder gemeinsam mit den Erwachsenen in die Mensa der Weiherbachschule, um dort gemeinsam zu essen.

Um etwas Abwechslung für die Kinder zu bieten und die Brücke zum Forst auch beim Besuch zu spannen, zeigte man beim Besuch des Donautals mit Falkner und Donautalguide Armin Hafner die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Gegen Ende des Besuchs stand ein gemütliches Beisammensein mit einer kleinen Besichtigung und einem gemütlichen Rühreibraten an den großen Mongolengrills der Familie Hönig auf dem Hönig Hof statt, was den Kindern sehr gut gefiel.

Untergebracht waren die Kinder und Betreuer bei Mitgliedern des Hilfsvereins unbürokratisch und kostenlos. Die Ukrainehilfe setzt sich seit Jahren für eine Verbesserung der Lage in der Region Uzhgorod ein. Ob und in welcher Art und Weise eine Kooperation zwischen den Schulen hier in Deutschland und der Ukraine ermöglicht werden kann und wie ein solcher Austausch dann mit Leben gefüllt wird, ist noch offen.

Zum Verein

Die Ukrainehilfe Mühlingen unterstützt hauptsächlich Projekte in der Region Uzhgorod, in den Orten Perechyn und Serednie. Uzhgorod liegt in der Westukraine, in der Nähe der Grenze zur Slowakei. Der Verein ist bestrebt, den Aufbau von Krankenhäusern, Schulen und Kinderheimen zu unterstützen. Die Baumaterialien werden vorwiegend in der Ukraine erworben.

Kontakt: Vorsitzender Viktor Krieger, Mail: ukrainehilfe@t-online.de