Stockach Berufung geht nach hinten los: Höhere Strafe anstatt Freispruch für Schläger

Die Berufung eines 30-Jährigen, der vom Amtsgericht Stockach zu 14 Monaten auf Bewährung verurteilt worden war, scheiterte vor dem Landgericht Konstanz. Es wurden sogar 17 Monate daraus, weil er sich zwischenzeitlich wieder etwas zu Schulden kommen lassen hatte.

Der Tag fing schon mal nicht gut an für einen 30-Jährigen, der aus Hamburg angereist war, um vor dem Landgericht Konstanz gegen eine Verurteilung durch das Amtsgericht Stockach zu Felde zu ziehen: Vor seiner Verhandlung gab es erst mal Ärger bei der Parkplatzsuche vor dem Gerichtsgebäude. Und die Berufung endete auch anders, als er sich vorgestellt hatte. Vor acht Monaten war er wegen gefährlicher Körperverletzung zu 14 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Dazu kommen ein Schmerzensgeld in fünfstelliger Höhe und die Übernahme der Gerichtskosten für die Nebenklage des Geschädigten. Jetzt wollte er einen Freispruch.

Im Gerichtssaal ging es mit der Verlesung des Amtsgericht-Urteils richtig zur Sache. Im April 2014 habe der Mann, zusammen mit einem 26-Jährigen, nachts vor einer Bar in Stockach einen jungen Mann schwer verprügelt und mindestens einmal mit Wucht gegen den Kopf getreten, hieß es. Der Mann sei dabei am Kopf und im Gesicht so schwer verletzt worden, dass er zwei Tage im Krankenhaus behandelt werden musste und sieben Wochen krankgeschrieben war. Wegen der erheblichen Alkoholisierung der beiden Täter mit einem Wert zwischen 1,8 und 2,4 Promille ging das Gericht von einer eingeschränkten Steuerungsfähigkeit aus.

Vor der Berufungskammer am Landgericht behauptete der 30-Jährige jetzt, er sei an den Schlägen und Tritten gar nicht beteiligt gewesen und wolle deshalb freigesprochen werden. Er habe damals gesehen, wie sein 26-jähriger Begleiter auf dem Tatopfer gekniet und auf es eingeschlagen habe, behauptete er. Als er ihn von dem Mann herunterziehen gewollt habe, habe dieser ihn so wütend weggeschubst, dass er hingefallen sei. Dabei sei er so unglücklich über sein bereits am Vortag verstauchtes Bein gestolpert, dass später ein Bruch des Sprunggelenks festgestellt worden sei.



Aus Angst vor dem wütenden Schläger sei er geflohen, anstatt Hilfe für das blutende und schwer verletzte Opfer zu holen. Sein Begleiter, der Strafe und hohes Schmerzensgeld akzeptiert hat, erinnerte sich im Zeugenstand genau umgekehrt an die Situation. Der 30-Jährige habe den am Boden Liegenden mit Fäusten traktiert, sagte er. Ansonsten könne er sich an nichts mehr erinnern. Am nächsten Tag sei er in der Ausnüchterungszelle aufgewacht. Für ihn seien dieser Vorfall und die Verurteilung Anlass gewesen, eine Entzugstherapie anzutreten.

Nach der Vernehmung von Zeugen und aufgrund zahlreicher Indizien hielt auch das Landgericht die von der Staatsanwaltschaft vorgeworfene Tatbeteiligung des 30-Jährigen für erwiesen und verwarf seine Berufung. Der Mann lebt seit geraumer Zeit in der Nähe von Hamburg, wo er inzwischen auch zwei Mal in Schlägereien verwickelt war. Die dafür verhängten Strafen wurden jetzt in das neue Urteil einbezogen, so dass aus den vom Amtsgericht Stockach verhängten 14 Monaten Haft jetzt 17 Monate wurden. Die Bewährungszeit dauert drei Jahre.

Bewährungsstrafe

Haftstrafen können bei einer günstigen Sozialprognose vom Richter zur Bewährung ausgesetzt werden (Paragraf 56 des Strafgesetzbuchs). Das bedeutet, dass der Verurteilte auf freiem Fuß bleibt und manchmal auch Auflagen wie Arbeitsstunden bekommt. Der Richter setzt eine Bewährungszeit fest. Innerhalb dieses Zeitraums, zum Beispiel zwei Jahre, darf sich der Verurteilte nichts mehr zu Schulden kommen lassen, sonst muss er ins Gefängnis. Es können allerdings nur Freiheitsstrafen, die unter zwei Jahren liegen zur Bewährung ausgesetzt werden.