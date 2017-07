Stockach Berufsschulzentrum ist in Feierlaune

Die Abschlussfeiern des Berufsschulzentrums Stockach sind wahre Marathonveranstaltungen. Kurzweilig und heiter waren sie dennoch.

Im Berufsschulzentrum Stockach gibt es nicht weniger als fünf Schularten unter einem Dach, und so endet auch das Schuljahr mit fünf Abschlussfeiern. Bereits vor einiger Zeit wurden die Schüler des Wirtschaftsgymnasiums bei einer Feier in der Zoznegger Weiherbachhalle verabschiedet. Am Mittwoch dieser Woche erhielten die Absolventen der Berufsfachschulen (Wirtschaftsschule und Hauswirtschaftsschule) im Bürgerhaus in Stockach ihre Zeugnisse. Und einen Tag später gab es an gleicher Stelle eine Doppelveranstaltung: Um 17 Uhr wurden das Kaufmännische Berufskolleg II und das Berufskolleg Technik II verabschiedet und um 20 Uhr endete für die Auszubildenden im Handel die Lehrzeit mit der Übergabe der Zeugnisse. Die Schülerinnen des VAB (Vorbereitungsjahr Arbeit und Beruf) werden in der kommenden Woche in den Räumen des Berufsschulzentrums verabschiedet. "Unsere Abschlussfeiern sind wirklich Marathonveranstaltungen", so ein jüngerer Kollege des Berufsschulzentrums. Diese seien jedoch nötig, um den jungen Leuten in einem entsprechenden Rahmen den Abschied von der Schule zu verschönern.

Und das ist wirklich gelungen. Mit wenigen kurzen Reden, vielen Musikbeiträgen und individueller Zeugnisübergabe wurden die jungen Leute von ihren jeweiligen Klassenlehrerinnen und -lehrern verabschiedet. Die Moderation der beiden Feiern lag in den Händen der Lehrerin Saskia Metzler sowie ihrem Kollegen Christian Bächle. Für die Eltern sprach der langjährige Elternbeiratsvorsitzende Thomas Maly, der in seiner launigen Rede auch augenzwinkernd erwähnte, dass er sicher der einzige Elternbeiratsvorsitzende sei, der in vier Jahren unter vier verschiedenen Schulleitern gedient habe.

Er spielte damit auf den pensionierten Schulleiter Karl Beirer, auf dessen aus gesundheitlichen Gründen ausgeschiedene Nachfolgerin Susanne Fallier, auf den dann folgenden kommissarisch tätigen stellvertretenden Schulleiter Michael Butsch sowie auf die neue Schulleiterin Claudia Heitzer (siehe Infokasten) an.

Michael Butsch war es auch vorbehalten, die Verabschiedungsrede zu halten. Er appellierte an die Absolventen, Erreichtes nicht egoistisch zu verwerten, sondern mit anderen zu teilen, um selbst glücklich zu werden. "Werdet Vorbilder und tragt damit zum Fortbestand unserer gesellschaftlichen Werte bei", schloss der stellvertretende Schulleiter seine kurze Rede. Nach einem Musikstück der Schulband des Berufsschulzentrums unter der Leitung von Keyboarder Michael Butsch sprach Michael Zwirner von der Firma Glanbia Nutritionals Deutschland GmbH als Vertreter der Ausbildungsbetriebe. In seinem kurzen Grußwort erinnerte er an die Zeit vor drei Jahren, "als die Eltern für ihre Kinder" einen Ausbildungsplatz gesucht und gefunden haben. "Auch wir in den Betrieben sind jedes Jahr gespannt, wenn die neuen jungen Leute zu uns kommen und freuen uns dann sehr, deren Entwicklung während der dreijährigen Ausbildungszeit zu verfolgen und sie zu einem Berufsabschluss zu führen", erklärte Zwirner, der sich auch bei dem Lehrerkollegium, den Eltern sowie den Ausbildungsbetrieben für deren Mitwirken herzlich bedankte.

Der Höhepunkt der Feiern war die Zeugnisübergabe an die diversen Klassen, die sich durch kleine Präsente, Gedichte, kurze Episoden und Bildvorträge bei ihren Lehrerinnen und Lehrern bedankten, auch wenn die Geschenke nicht immer auf Gegenliebe stießen. So überreichte die Klasse der Industriekaufleute mit Zusatzqualifikation europäisches und internationales Wirtschaftsmanagement ihrem Klassenlehrer Matthias Schalk einen Mandarinenbaum, wohl wissend, "dass er Mandarinen nicht ausstehen könne", so der Klassensprecher unter dem Gelächter der vielen Gäste. Mit dem Song "Auf uns" von Andreas Bourani, gespielt von der Lehrerband und beklatscht vom gesamten Auditorium, fanden die beiden Abschlussfeiern ein passendes musikalisches Ende.

Amtseinführung von Claudia Heitzer

Am Montag, 17. Juli, wird um 15 Uhr in den Räumen des Berufsschulzentrums (BSZ) in der Conradin-Kreutzer-Straße Claudia Heitzer als neue Schulleiterin in ihr Amt eingeführt. Heitzer, in Köln geboren und wohnhaft in Sipplingen, ist in der Stockacher Schule keine ganz Unbekannte. Sie ist in ihrer Zeit als Referentin für Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung beim Landesamt für Schulentwicklung schon am Berufsschulzentrum Stockach kurzzeitig tätig gewesen.

Berufsschulzentrum hat ein großes Einzugsgebiet

Kaufmännisches Berufskolleg II: Madeleine Aichele (Orsingen-Nenzingen), Marius Alzner (Stockach), Sandra Baldo (Stockach), Danny Berger (Stockach), Luisa Bosch (Stockach-Hindelwangen), Alina Bruhn (Stockach-Wahlwies), Luca Buhl (Rielasingen-Worblingen), Lukas Faller (Radolfzell-Böhringen), Jan Gommeringer (Eigeltingen-Rorgenwies), Michael Gräble (Stockach), Patrick Gräble (Stockach), Alexander Hahn (Orsingen-Nenzingen), Tabea Hämmerle (Mühlingen), Katharina Hermann (Radolfzell-Stahringen), Simeon Kallabis (Stockach-Hindelwangen), Jennifer Kießling (Stockach), Gianluca Koch (Steißlingen), Lynn Melina Kückelhaus (Moos), Carolin Loch (Wald-Glashütte), Ellen-Viola Maly (Stockach), Karin Minenko (Stockach), Natalie Rebholz (Meßkirch), Svenja Schrodin (Stockach-Winterspüren), Judith Specker (Mühlingen-Zoznegg), Marcel Stache (Eigeltingen-Heudorf), Justin Sunnus (Radolfzell), Julius Tschiskale (Stockach); Preis: Svenja Schrodin; Lob: Madeleine Aichele, Patrick Gräble, Julius Tschiskale.

Janine Koch (Tengen), Maraike Schillinger (Sipplingen), Anna-Maria Trenkle (Allensbach), Katharina Weggler (Volkertshausen); Preis: Janine Koch. Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel: Gessica, De Simone (Eigeltingen), Vanessa Kabisreiter (Stockach-Zizenhausen), Tobias Karger (Stockach-Winterspüren), Mandy Marxer (Singen), Jessica Matta (Mühlingen-Mainwangen), Alannah C. Severloh (Sipplingen), Markus Sosnowski (Stockach), Nadine-Marie Städele (Stockach-Zizenhausen); Lob: Vanessa Kabisreiter, Mandy Marxer, Jessica Matta, Nadine-Marie Städele.

