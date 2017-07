Stockach Berufsschulzentrum Stockach ist von Umstrukturierung nur wenig betroffen

Um die Berufsschulen im Landkreis gibt es heiße Diskussionen. Nach dem derzeitigen Vorschlag zur Umstrukturierung müsste Stockach relativ wenig nach Radolfzell abgeben.

Das Stockacher Berufsschulzentrum ist von den vorgeschlagenen Umstrukturierungen bei den Berufsschulen im Kreis Konstanz nur wenig betroffen. Dies geht aus der Vorlage für die Kreistagssitzung am Montag, 24. Juli, ab 14 Uhr, hervor. Laut dem Vorschlag der Schulleiter, der weithin abgestimmt wurde, würde die Grundstufe Metalltechnik mit 0,4 Vollzeitäquivalenten – also nur einem Teil einer Vollzeitklasse – nach Radolfzell verlegt. Außerdem würde garantiert, dass es in Stockach eine Einzelhandelseingangsklasse mit mindestens 20 Schülern gibt. Die Konstanzer Berufsschulen müssten laut dem Vorschlag zehn Vollzeitklassen abgeben.