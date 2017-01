Stockach Berufliche Schulen im Landkreis: Schüler haben viele Helfer auf dem Weg in den Beruf

Es gibt viele Gründe, warum eine Schulkarriere nicht so direkt in den Beruf führt, wie es im Schulsystem eigentlich vorgesehen ist. Schulsozialarbeiter und Jugendberufsbegleiter können dann helfen. Koordiniert wird das Team für den ganzen Landkreis von Stockach aus. Vier Mitarbeiter erzählen von ihren Erfahrungen.

Nicht bei jedem jungen Menschen läuft die Schulkarriere so, wie sie im Schulsystem vorgesehen ist. Mal reichen die Noten nicht für einen Abschluss, mal ergibt sich nicht das passende Ausbildungsverhältnis und manche von ihnen haben abenteuerliche Fluchtgeschichten hinter sich und im Jugendalter noch keine Schule von innen gesehen. Was muss passieren, damit junge Menschen, die Probleme mit der schulischen Ausbildung haben, in die Arbeitswelt finden? An den beruflichen Schulen des Landkreises gibt es ein ganzes Team von Schulsozialarbeitern und Jugendberufsbegleitern, die den jungen Menschen zur Seite stehen. Koordiniert wird dieses Team landkreisweit von Frank Spellenberg, der sein Büro im Berufsschulzentrum (BSZ) Stockach hat. Mitarbeiter des Stockacher BSZ erzählen aus ihrer Praxis:

Klassische Schulsozialarbeit: Bei der Schulsozialarbeit an der Berufsschule gehe es stark um Einzelfallhilfe, der Fokus liege weniger auf der ganzen Klasse, erzählt Sarah Stephan, die seit diesem Schuljahr zwei Drittel ihrer Arbeitszeit am BSZ mit dieser Aufgabe verbringt. Viele Schüler seien schon volljährig, den sprichwörtlichen guten Draht herzustellen, sei daher das Wichtigste, sagt sie. Die Schüler kämen mit einer ganzen Bandbreite an Problemen zu ihr: familiäre oder psychische Sachen, Aggressionen oder Konflikte nennt sie als Beispiele. Ziel der psychosozialen Beratung, so Frank Spellenberg: Mit dem Schüler überlegen, welche Strategie für die Lösung des Problems die richtige ist.

Team, Zahlen, Erfolg

Die Schulsozialarbeit und die Berufsbegleitung an den Schulen in Trägerschaft des Kreises sei zuletzt stark gewachsen, sagt Teamleiter Frank Spellenberg. Heute gebe es mehr als 25 Mitarbeiter, die sich etwa 20 Stellen teilen. Vor einigen Jahren sei man mit dreieinhalb Stellen gestartet, bei konstant etwa 9000 Schülern. Der Kreistag unterstütze das sehr stark. So sei der Kreis Konstanz der erste gewesen, der Jugendberufsbegleiter eingestellt habe. Laut der Statistik der Arbeitsgruppe sind 38 Prozent der Schüler, die im Schuljahr 2015/2016 Jugendberufsbegleitung bekamen, danach in Ausbildung gegangen. Nur drei Prozent hätten den Kontakt verweigert, laut Spellenberg "der eigentliche Knackpunkt". Im selben Schuljahr sind 98 von 183 Schülern der VAB-O-Klassen an weiterführende Schulen gegangen, nur bei 15 ist ein "anderer Verbleib" ausgewiesen. (eph)