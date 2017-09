vor 7 Stunden SK Stockach Bereit für die Stimmabgabe: Stockacher wählen Bürgermeister und Bundestag

In manchen Ländern kämpft man darum, hierzulande ist es eine Selbstverständlichkeit: das Recht, Volksvertreter in ein Parlament zu wählen. In Deutschland ist es am Sonntag, 24. September, soweit. Gleichzeitig mit dem Bundestag wählen die Bürger von Stockach an diesem Tag auch ihren Bürgermeister. Wie die Wahlen funktionieren und andere Hintergründe erklärt Thorsten Keller, bei der Stadtverwaltung zuständig für Wahlen.