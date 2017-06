Stockach Bereit für den Sommer: Sommerferienprogramm der Stadt steht fest

140 Ferienangebote werden Kindern und Erwachsenen in den Sommermonaten geboten. Dabei gibt es Rabatt für Gäste mit der VHB-Gästekarte

Kurz nach den Pfingstferien hat die Stadt bereits das Programm für die Sommerferien fertiggestellt. Die ersten Exemplare des Programmheftes gibt es am Samstag, 24. Juni, auf dem Schweizer Feiertag an den Ständen der Tourist-Info oder der Stadtjugendpflege. "Wir verteilen die Programmhefte auch in der Grundschule und legen sie an den weiterführenden Schulen aus", sagt Stadtjugendpfleger Frank Dei. Außerdem liegen die Hefte im Kulturamt, den städtischen Geschäften und im Freibad aus.

Rund 50 Veranstalter bieten Unterhaltung, Sport und Bewegung, Kultur und Natur für Kinder, Erwachsene und Gäste an. "Wir haben ein breites Programm, an dem sich viele Vereine, Institutionen und Privatpersonen beteiligen", erklärt Christina Kästle von der Tourist-Information. Erstmals erhalten Gäste mit der VHB-Gästekarte Vergünstigungen auf bestimmte Veranstaltungen.

Start des Programms ist bereits vor den Ferien mit dem Kinder- und Jugendaktionstag der Stadtjugendpflege am 22. Juli. "Wir bringen in diesem Jahr zum ersten Mal eine kleine Fußballarena mit und veranstalten ein Kleinfeldturnier", sagt Stadtjugendpfleger Dei. Der Familiennachmittag findet auf dem Sportgelände der TG Stockach im Osterholz statt.

Die Stadtjugendpflege bietet auch in diesem Jahr wieder zwei Betreuungswochen an. Die Kinder-Aktiv-Woche für Kinder von sechs bis zehn Jahren startet am Montag, 7. August, und geht bis Freitag, 11. August, immer von 8 Uhr bis 16 Uhr. Zunächst findet jeden Morgen ein gemeinsames Frühstück statt, bevor unterschiedliche Programmpunkte starten. Von einer Stadtrallye über Ausflüge bis hin zum Basteltag machen die Kinder verschiedene Aktivitäten.

Die älteren Kinder von neun bis 13 Jahre erleben von Montag, 21. August, bis Freitag, 25. August, bei der Outdoor-Erlebnis-Woche jede Menge Abenteuer in der Natur. Der Höhepunkt ist eine Kajaktour auf dem Seerhein. Außerdem wird ein Baumhaus gebaut und die Kinder begeben sich auf eine Schatzsuche. Zusätzlich wird die gesamte Woche ein gesundes Mittagessen geboten.

Neben den Betreuungswochen bietet die Stadtjugendpflege über den Sommer weitere Ausflüge und Veranstaltungen an. Auf dem Plan stehen Bogenschießen und ein Ausflug in den Kletterpark. Der Höhepunkt soll die Fahrt zum Saisonauftakt des SC Freiburg werden. "Wenn der Termin feststeht, versuchen wir, mit unseren zwei Jugendmobilen nach Freiburg zu fahren", sagt Stadtjugendpfleger Dei.

Auch das Freibad hat mehrere Aktionen im Sommerprogramm geplant. Der große Aktionstag "Fun und Action" findet am Sonntag, 2. Juli, mit Luftmatratzenrennen, Schnuppertauchen, Rettungsübungen und vielen weiteren Attraktionen statt. Bei schlechtem Wetter wird der Aktionstag auf Sonntag, 9. Juli, verschoben. Zwei Mal bietet das Freibad die Veranstaltung "Spiel, Spaß und Sport rund um das Freibad" an. Am 3. und 17. August macht das Bäderteam dabei kleinere Wettkämpfe im Wasser mit Kindern von sechs bis acht Jahren. Ein Höhepunkt im Freibad wird das Open-Air Kino am Freitag, 4. August, sein. "Den Film werden wir schon bald bekannt geben", sagt Jürgen Fürst, Geschäftsführer der Stadtwerke Stockach.

Für Erwachsene bietet die Stadt im Sommerprogramm mehrere Wanderungen und Ausflüge in der Region an. Die neue Wanderkarte der Stadt kann beispielsweise auf zehn verschiedenen Touren mit dem Schwarzwaldverein erkundet werden. Außerdem bietet das Stockacher Narrengericht eine Weinprobe im Narrenstüble am Donnerstag, 24. August, an.

Viele Angebote im Programm eignen sich für die ganze Familie. Im Heft sind diese Veranstaltungen mit dem Symbol von Stocki und seiner Familie gekennzeichnet. Neben Angeboten nur für Kinder ist Stocki alleine abgebildet.

Anmeldungen

Für alle Veranstaltungen beginnt am Montag, 26. Juni, die Anmeldefrist. Die Anmeldungen erfolgen bei den im Programmheft angegebenen Veranstaltern. Die Stadt weist daraufhin, dass bei den meisten Veranstaltungen die Teilnehmerzahl begrenzt ist, weshalb die Anmeldung möglichst schnell erfolgen sollte. Inhaber des Stockacher Sozialpasses erhalten bei bestimmten Veranstaltungen eine Ermäßigung von 50 Prozent. Das Programm ist ab Samstag, 24. Juni, auch online abrufbar auf der Internetseite der Stadt unter www.stockach.de (lem)