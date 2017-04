Stockach Beim Krankenhaus soll ein Parkdeck entstehen

Mehr Patienten im Krankenhaus haben auch ihre Kehrseite: Es werden immer mehr Parkplätze gebraucht. Weil zusätzlich demnächst auch noch in dem Gebiet gebaut werden soll, will die Stadtverwaltung beim Krankenhaus ein Parkdeck errichten – angestrebter Baubeginn: Herbst 2017.

Am Stockacher Krankenhaus soll ein Parkdeck entstehen. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Als Grund dafür schilderte Bürgermeister Rainer Stolz in der Sitzung, dass die Parksituation an der Stelle immer wieder sehr angespannt sei. Dies sei nicht zuletzt dem Erfolg des Krankenhauses geschuldet, wo eine wachsende Zahl von Patienten und deren Besuchern ihre Fahrzeuge unterbringen müssten. Aber auch Menschen, die sonst in der Oberstadt parken würden, oder Parksuchverkehr aus dem Berufsschulzentrum würden beim Krankenhaus die Stellplätze füllen, geht aus der Sitzungsvorlage hervor. Außerdem soll demnach in dem Gebiet noch ein mehrgeschossiges Gebäude mit Büros und Wohneinheiten entstehen, laut dem nach wie vor aktuellen Stand vom Herbst 2016 ist ein Ärztehaus geplant. Auch dadurch würden mehr Parkplätze nötig. Das geplante neue Parkdeck soll mindestens 120 Stellplätze haben und auf einem städtischen Grundstück an der Ecke der beiden Zweige der Straße "Am Stadtgarten" entstehen. Bei den Kosten rechnet die Stadtverwaltung mit "deutlich unter zwei Millionen Euro", wie es in der Vorlage heißt. Die Verwaltung strebe an, im Herbst 2017 mit den Bauarbeiten für das Parkdeck anzufangen, sagte Stolz in der Sitzung.