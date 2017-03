Stockach Beim Krankenhaus-Förderverein geht weiter mit voller Kraft voraus

Der Krankenhaus-Förderverein Stockach liegt auf Erfolgskurs und steht finanziell sehr gut da. Die zwei langjährigen Mitglieder Angelika Lempp und Elisabeth Bürgermeister haben den Vorstand in der Hauptversammlung verlassen und ihre Nachfolger wurden gewählt. Für Neu- und Umbaupläne im Krankenhaus wartet die Stadt noch auf bewilligte Landesmittel, erklärte Bürgermeister Rainer Stolz.

1016 Mitglieder, großer Rückhalt von den Bürgern und nach einer großen Investition noch fast 60 000 Euro auf dem Konto: Das sind nur drei der positiven Botschaften aus der Mitgliederversammlung des Krankenhaus-Fördervereins Stockach. Bei den Finanzen und Aktivitäten läuft alles wie am Schnürchen. Trotzdem gab es, wie der wiedergewählte Vorsitzende Hubert Steinmann sagte, zwei Wermutstropfen. Seine langjährige Stellvertreterin Angelika Lempp legte ihr Amt nieder und auch Beisitzerin Elisabeth Bürgermeister, die als Urgestein von Anfang an dabei war, verließ den Vorstand. Ihre Nachfolger sind Astrid Funk und Walter Knoll. "Ich höre mit der aktiven Arbeit auf, werde aber immer für das Krankenhaus da sein", sagte Elisabeth Bürgermeister. Angelika Lempp machte dem Verein mit einem Ringbuch voller chronologisch sortierter Presseberichte über die Vereinsaktivitäten ein Geschenk.

Die beiden Abschiede trübten zwar etwas die Stimmung, aber trotzdem freuten sich alle über das gelungene Bauprojekt Patientenaufnahme 2, die Eröffnungsfeier und den neuen Fassadenanstrich für das Krankenhaus, der Vorstand in einer Foto-Film-Collage Revue passieren ließ. Es sei eine Mammutaufgabe gewesen, sagte Steinmann. "Das Ergebnis kann sich sehen lassen." Er betonte auch den Vorteil, dass der Förderverein direkt örtliche Handwerker für Arbeiten beauftragen könne und keine Ausschreibungen machen müsse. Zu vollbrachten, aber auch bevorstehenden Projekten zog er den Vergleich: „Stockach ist wie ein kleines gallisches Dorf, das sich durchsetzt.“ Dies griff unter anderem auch Bürgermeister Rainer Stolz auf. Er zeigte sich von der Arbeit des Vereins begeistert.

Beim Bericht von Schatzmeisterin Gudrun Stolz ging ein Raunen durch den Raum: Der Verein hat seit seiner Gründung 1998 in das Krankenhaus 462 530,04 Euro investiert, die Halbe-Million-Marke liegt in greifbarer Nähe. "Sensationell", bemerkte Steinmann und Rainer Stolz nannte es "bewundernswert". Trotz diverser Klein- bis Riesenausgaben gab es mit Stand zum 31. Dezember 2016 auf dem Vereinskonto 59 855,90 Euro. Damit könne der Verein einiges machen, so Steinmann. "Es sind fantastische Zahlen. Der Verein hat ein anstrengendes Jahr hervorragend gemeistert", sagte der Bürgermeister. "Das Ansehen des Hauses hat sich in doppelter Sicht verbessert", spielte er auch auf die Renovierung der Fassade an. 2016 kamen zum Beispiel 36 179 Euro an Spenden in die Vereinskasse und 20 290 Euro an Mitgliedsbeiträgen. Der Verein gab 72 149,70 Euro aus, zum Beispiel Baukosten für die Patientenaufnahme, Fassade und Hygienesäulen.

Und wie geht es beim Krankenhaus weiter? Die Stadt warte immer noch auf die im November zugesagten Zuschüsse des Landes, erklärte Rainer Stolz. Er fasste zusammen, dass seit der Planung die Baukosten des Neu- und Umbaus im Krankenhaus auf 4,6 Millionen Euro gestiegen sein, aber betonte auch, dass die Bevölkerung hinter dem Krankenhaus stehe. Der Förderverein mit mehr als 1000 Mitgliedern sei dafür der Beweis. Er verwies auch auf die weitere Pläne für ein Grundstück mit Ärztehaus, Mehrfamilienhäusern und einem Parkdeck. Letzteres soll die Parksituation im Bereich des Krankenhauses entspannen. Die Kosten für das Parkdeck lägen bei 1,5 bis zwei Millionen Euro und er wolle den Antrag in der nächsten Gemeinderatssitzung einbringen. Stolz fasste zusammen, dass es bei den Veränderungen im ländlichen Raum wichtig sei, das Zentrum – also Stockach – zu stärken und in Qualität zu investieren, auch wenn es wehtue.

Jürgen Brecht, der ärztliche Direktor des Krankenhauses, hat den Eindruck, dass es von der Politik nicht gewollt sei, dass kleine Häuser überleben. "Das spüren wir deutlich". Unter anderem die Mitgliederzahlen des Krankenhaus-Fördervereins zeigten aber, "dass die Bürger kein Krankenhaus light wollen". Er fasste zusammen: "Wir haben hier ein schönes Haus. Die Leute sind zufrieden und fühlen sich wohl." Das rechtfertige seine Existenz.

Einstimmige Wahlen

Hubert Steinmann bleibt der Vorstandsvorsitzende des Fördervereins Krankenhaus. Sein neuer Stellervertreter ist Werner Gaiser (bisher Beisitzer). Siegfried Bühler bleibt Schriftführer und Gudrun Stolz Schatzmeisterin. Die drei Beisitzer sind Inge Veit und neu dabei Astrid Funk und Walter Knoll. Astrid Funk ist Mitarbeiterin an der Krankenhauspforte und Knoll Walter blickt auf zehn Jahre im Stadtrat sowie zehn Jahre im Ortschaftsrat Hoppetenzell zurück. Die neuen Kassenprüfer sind Klaus Delisle und Brigitte Linder. (löf)