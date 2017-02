Stockach Beim Damenkaffee kocht das Bürgerhaus

Die tanzlustigen Alt-Stockacherinnen hatten bei ihrem Damenkaffee im Bürgerhaus viel Spaß. Zur Erholung der Tänzerinnen gab es einige Sketsche und Tanzvorführungen.

Cowboys und Indianer, tatkräftige Putzfrauen in Kittelschürzen, mit Hose, Schlips und Zylinder, doch vor allem feine Damen mit Hüten, Omas altem Sonntagskleid oder einem schicken Selbstgeschneiderten und schrillfarbenen Perücken – ihrer Phantasie hatten die Besucherinnen des närrischen Damenkaffees der Alt-Stockacherinnen keine Grenzen gesetzt. Und ebenso zeigten sie bei den ersten Klängen der Buggy-Tanzband ihre überbordende Lust am Tanzen und gemeinsamen Feiern.

Seit 20 Jahren sind die Buggys Stimmungsgarant beim Damenkaffee. Ulrike Gabele, Chefin der Alt-Stockacherinnen, ließ es sich nicht nehmen, die vier Musiker am Ende der Veranstaltung auf die Bühne zu bitten und jedem mit einer Flasche Hans-Kuony-Sekt für ihre Treue zu danken. Nur schwer trennen sich die Damen von der Tanzfläche, um sich bei Kaffee, Torte und einem Gläschen Sekt zu stärken. Gut, dass die Programmverantwortlichen bei solcher Tanzbegeisterung einige Erholungspausen mit Sketchen und Tänzen eingebaut haben, in denen nur die Lach- und Klatschmuskeln beim Publikum aktiv sein müssen.

Vera und Lea Ossola hatten die Sketche ausgesucht und auch Regie geführt. Durchs Programm führten zwei Gemüsefrauen, Isabelle Keller und Vera Ossola, die zwar manches Gemüse an die Frau brachten, doch den Knollen Sellerie nicht, trotz der beschworenen potenzsteigernden Wirkung. Besonders bei den vermeintlichen Frauenthemen haben die Zuschauerinnen großen Spaß, vor allem, wenn die Figuren den Darstellerinnen auf den Leib geschrieben scheinen. So glänzten Ulrike Gabele und Vera Ossola als Nordic-Walkerinnen, die ihre Walkingstunde eher sitzend und über ihre guten Vorsätze sinnierend auf einem Bänkle verbringen als sich auf Stockachs Wegen zu quälen.

Natürlich sind auch die Ehemänner immer ein Gespräch wert; zum Beispiel, wenn es darum geht, den Holden mal zu updaten. Ein Download aus dem Internet – man ahnt es – hat nicht immer den gewünschten Erfolg und manchmal sogar einen Systemabsturz zur Folge.

Hätte man doch nur alles so gelassen wie es war – hätte man doch nur keinen Raub in der Spaß-Kasse versucht. Gar zu leicht lassen sich die beiden Möchtegern-Bankräuber von der pfiffigen Bankangestellten übertölpeln, plaudern ihre Namen aus, bestellen für diese ein Taxi und bleiben am Ende ohne Geld zurück. Viel cleverer sind hingegen die vier Schülerinnen, die ihre Lehrerin Frau Sauerbier (nomen est omen) ganz schön veralbern und zum Ausruf "Einpacken" verleiten. Der Nachwuchs der Alt-Stockacherinnen mischt also schon kräftig mit; nicht nur bei den Sketchen, sondern vor allem bei den Tanzeinlagen wie an diesem Nachmittag dem Rock 'n' Roll, einstudiert von Sophie Muffler und Annalena Reinl. Waren hier nur die jungen und jüngsten auf der Bühne, so verbargen sich hinter den indischen Tempeltänzerinnen beim Bollywood-Tanz ältere und junge Alt-Stockacherinnen. Eine farbenfrohe, anmutige und toll getanzte Performance, die nicht nur den Zuschauerinnen viel Spaß beim Zuschauen machte, sondern auch, wie Uli Gabele versicherte, den Akteurinnen beim Einstudieren unter der Leitung von Melanie Braun gemacht hatte.

Glücklich über den gelungenen Nachmittag und den tollen Zusammenhalt ihrer Gruppe bedankte sich die Chefin der Alt-Stockacherinnen bei den Mitwirkenden, den Verantwortlichen für Bewirtung und Helfern sowie vor allem den Besucherinnen, die mit einem langen, kräftigen Applaus ihren Dank zurückgaben.

Die Mitwirkenden

Schulklasse: Gabriele Braun, Gabriele Filz, Irina Hahn, Laura Kuntz, Lena Zimmermann und Noreen Zimmermann.

