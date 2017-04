Stockach Bei städtischen Bauvorhaben geht es weiter

Der Stockacher Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung eine Reihe von Aufträgen für städtische Bauvorhaben vergeben – zum Beispiel beim Realschul-Neubau und an der Erweiterung des Feuerwehrhauses in Mahlspüren im Tal.

Bei der Erweiterung des Feuerwehrhauses im Ortsteil Mahlspüren im Hegau werden die Elektroinstallationsarbeiten von der Stockacher Firma Kempter für 57 000 Euro übernommen. Die Sanitärarbeiten gingen an die Firma Messmer aus Mühlingen (22 600 Euro) und die Heizungsarbeiten an die Firma Oßwald aus Stockach (knapp 30 000 Euro). Auch an der Realschul-Baustelle in der Dillstraße wurden die nächsten Arbeiten vergeben. Laut Ratsbeschluss erstellt die Firma Prohoga aus Villingen-Schwenningen für knapp 300 000 Euro die küchentechnische Anlage. Die Kühlgeräte gehen dabei allerdings extra, sie liefert die Firma Mega aus Stockach für etwa 37 000 Euro. Gebaut wird demnächst auch in Zizenhausen, nämlich an der Brücke über die Zizenhausener Aach in der Secke. Laut der Sitzungsvorlage sei bei der Brückenhauptprüfung 2014 festgestellt worden, dass diese Brücke desolat sei. Da eine Instandsetzung demnach weder wirtschaftlich noch dauerhaft sei, soll nun der ganze Brückenüberbau in gleicher Breite erneuert werden. Den Auftrag bekam für knapp 125 000 Euro die Firma Störk aus Emmingen-Liptingen. Die Beschlüsse fielen jeweils einstimmig.