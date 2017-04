Stockach Bei den Abiturienten macht sich Optimismus breit

Die Stockacher Abiturienten sind nach der ersten Klausur erleichtert. Sie haben in den Ferien geübt und fühlen sich durch ihre Lehrer gut vorbereitet.

Die erste Klausur ist geschafft. Erleichterung machte sich breit auf dem Schulhof des Nellenburg-Gymnasiums, wo sich die Abiturienten nach der Deutsch-Klausur trafen und ihre Eindrücke austauschten. Adrian Wagner hat den Essay zum Thema "Macht der Sprache" gewählt. Er habe ein gutes Gefühl, sagte der Schüler von Deutschlehrer Michael Moser. "Es war nicht so eine unglaublich schwere Herausforderung wie in der fünften Klasse gedacht, weil wir es konnten und darauf gelernt haben." Heute schreibt er Kunst. Eine Zusage der Akademie in Esslingen habe er schon, wo er Film- und Mediendesign studieren wird.

Luisa Speck sagte, man könne sich bis auf die Lektüren schlecht vorbereiten und die kamen als Thema für sie nicht in Frage. Sie hat den Essay genommen und elf Seiten geschrieben. Sie fühlte sich von Lehrer Markus Köhler gut vorbereitet. "Gestern Abend war ich etwas aufgeregt, heute nicht mehr." Heute schreibt sie Gemeinschaftskunde. Darauf hat sie sich sehr gut vorbereitet. "Ohne Lernen hat man da keine Chance", glaubt sie. Viktor Hirsch hat auch den Essay gewählt. "Das Thema fand ich gut, da konnte man viel draus machen." Aber es bestehe das Risiko, das Thema zu verfehlen. Er habe sich Stichpunkte gemacht, einen roten Faden auf dem Konzeptpapier. "Mir kommen auch Ideen während des Schreibens." Um 12.15 Uhr war er mit seinen acht Seiten fertig.

Johannes Stengele hatte sich gezielt auf Gedichte und Kurzprosa vorbereitet. "Kommunikations- und Bildnisproblematik" sei ein weitläufiges Thema. 20 Minuten vor dem offiziellen Ende hat er abgegeben. Lehrerin Felicitas Träger habe ihnen einen guten Zugang zu Texten vermittelt. "Ein gewisses Gespür hatten wir. Wir wussten, wie wir mit den Aufgaben umgehen müssen." Heute steht Physik an. "Wir hatten zwei Wochen Zeit in den Ferien, das Gröbste sollte gelernt sein", gab er sich zuversichtlich.

Die Kurzprosa fand sie mittelschwer, sagte Sonja Klassen. "Es ging ums Übliche, da kann man viel schreiben." Sie fand es schwierig herauszufinden, wofür die Geschichte steht. Für ihre acht Seiten hat sie sich bis kurz vor Abgabeschluss Zeit gelassen. Elena Meier kam erst nach 13.30 Uhr aus der Schule. Auch sie hatte sich für die Kurzprosa entschieden. "Beim zweiten Durchlesen fand ich die Geschichte doch nicht so eindeutig wie auf den ersten Blick." Mehr als neun Seiten hat sie dennoch geschrieben. Sie fühlte sich etwas befreit und wird am Donnerstag mit Spanisch weitermachen.

Dann stieß Rhea Molkenthin zu der Gruppe. Sie hatte den Werksvergleich zwischen Dantons Tod und Homo Faber gewählt. Sie habe es am Ende nicht geschafft, alle 18 Seiten durchzulesen. "Meine Stichpunkte habe ich dann doch nicht verwendet und einfach geschrieben. Mir ist die rechte Hand eingeschlafen", berichtete sie. Heute ist bei ihr Biologie dran, dafür hat sie in den Ferien viel geübt.

Deutschlehrer Michael Moser empfand alle fünf Themen als machbar. "Auch die Kollegen fanden, dass die Aufgabenstellungen Einiges für die Schüler hergegeben haben."

Am BSZ markiert Deutsch den Abschluss der Prüfungen

Die Abiturienten des Berufsschulzentrums können jetzt aufatmen – Deutsch, das letzte schriftliche Prüfungsfach, liegt hinter ihnen. Zwei der rund 40 Prüflinge sind Amanda Gohl (20) und Katharina Eichkorn (19). Die beiden wirken erleichtert. Es gilt nur noch, auf die Ergebnisse zu warten. "Es lief eigentlich ganz OK“, meint Katharina Eichkorn. Sie habe eine Texterörterung geschrieben – über elf Seiten hat sie abgeliefert. Dafür hat sie fast durchgängig geschrieben, ohne Pause. Insgesamt fünf Stunden haben den Schülern zur Verfügung gestanden, um an ihren Aufsätzen zu feilen und diese fertigzustellen. Das sei schon anstrengend gewesen, jetzt sei erst einmal etwas Entspannung angesagt.

"Allerdings fehlen noch die mündlichen Prüfungen – und natürlich die normalen Arbeiten, die wir noch schreiben müssen“, erklärt Nils Altenhofen. Für ihn ist die heiße Phase schon länger vorbei. Er habe sich entschieden, in Englisch eine schriftliche Prüfung abzulegen und das Deutsch-Abi dadurch ersetzt. Für die mündliche Prüfung sei Sport das Fach seiner Wahl. "Da gibt es eine Präsentation und eine praktische Prüfung", so der Schüler. "Ich glaube schon, dass das klappt“, räumt er ein. "Aber so lange auf die schriftlichen Ergebnisse warten zu müssen, ist echt nicht toll.“ Zudem sei das Matheabitur etwas anders abgelaufen als sonst. Sie hätten schon länger beschlossen, keinen grafikfähigen Taschenrechner und keine ganze Formelsammlung, sondern nur ein Formelblatt benutzen dürfen. Allzu große Sorgen will er sich trotzdem nicht machen: Der 19-Jährige hat es sich nicht nehmen lassen, beim Deutschabitur auf seine Freunde zu warten, um mit diesen gemeinsam zu feiern.

Zahlen zum Abi

In Stockach legen etwa 100 Schüler die Abiturprüfung ab, 67 von ihnen am Nellenburg-Gymnasium und 40 am Wirtschaftsgymnasium des Berufsschulzentrums. Für diese war Deutsch das letzte Prüfungsfach, so Abteilungsleiter Andreas Maier. Im ganzen Landkreis treten fast 1500 Schüler zum Abi an, davon 841 an allgemeinbildenden und 617 an beruflichen Gymnasien. (eph)