Stockach Begegnungskonzerte bieten eine Bühne für Schulchöre

150 Mitwirkende singen bei der jüngsten Auflage der Begegnungskonzerte in Wahlwies. Die Ensembles aus dem Schulamtsbezirk Konstanz sind begeistert bei der Sache.

Kinder mit und ohne Behinderung zusammen – und vor allem zusammen auf eine Bühne – zu bringen, ist das Anliegen der Reihe von Begegnungskonzerten, die im Schulamtsbezirk Konstanz seit 1990 stattfinden. Der jüngste Anlass der Serie fand in der Roßberghalle in Wahlwies statt. Aufgeregt und gespannt nahmen über 400 Gäste aller Altersklassen Platz, um den Vorträgen von sieben Schulen und einem Kinderchor zuzuhören. Sie erlebten ein knapp dreistündiges, abwechslungsreiches Programm, das begeisterte.

Zuerst gehörte die Bühne dem Schulchor der Grundschule Wahlwies und den Schülern der Goldäckerschule Stockach. In einer Kooperation zeigten sie Ausschnitte aus dem Singspiel "Villa Spooky". Fledermäuse, Geister und ein Vampir wirbelten über die Bühne und vertrieben die Familie, die die Villa Nebelstein kaufen wollte.

Vom Frühling sangen die Schülerinnen und ein Schüler der Regenbogenschule Konstanz. Mit dem Publikum stimmten sie den Kanon "Ich lieb den Frühling" an. "Experiment gelungen", lobte Leiter Roman Huber, der auch gleich erklärte, dass ihn Gebärden unterstützten, Text zu lernen und zu behalten. Bemerkenswert war der Rapp zu Eduard Mörikes Frühlings-Gedicht "Er ist's". Die Stockacher Grundschüler gaben ihren Schul-Song zum Besten und besangen den radelnden Elefanten, das Supergirl sowie die Rechte der Kinder.

Mädchen vom Haus am Mühlebach tanzten den Tanz der weltweiten Kampagne "One Billion Rising" ("Eine Milliarde erhebt sich"), die für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung steht. Für rockige Klänge und Jubel im Publikum sorgte danach die Ham-Band. Sonja (20) von der Regenbogenschule freute sich, dass sie "Narcotic" spielten. "Das ist mein Lieblingslied, das haben wir mit der Fasnachtsgruppe auch gespielt. Da muss ich mithüpfen." "Toll, was die auf die Bühne bringen", lobten die Lehrerinnen Caroline Maier und Julia Stoller von der Grundschule Stockach. So ein Auftritt vor vollem Haus sei ein tolles und aufregendes Erlebnis für Kinder, ergänzte ihre Kollegin Sonja Hartmann: "Chorgesang lebt vom Auftritt."

Mit der Grundschule Engen wurde es märchenhaft. Die Chor-, Theater- und Rhythmus-AG brachte Dornröschen mit, bevor sie das aktuelle Lied "Shape of you" mit eigenem Text interpretierte.

Die Chips & Flips Juniors aus Pfullendorf, meist Schüler der ersten bis vierten Klasse, baten um Ruhe, damit man ihren selbstgemachten Regen vom Tröpfeln bis zum Prasseln hören konnte. Mit zunehmender Konzertdauer stieg die Unruhe in der Halle, dennoch waren viele Kinder immer wieder gefesselt von dem Geschehen auf der Bühne. Sie begeisterte auch die abschließende Darbietung der Hawa-Band von der Haldenwangschule Singen, bei der der Organisator und Moderator des Konzerts, Alwin Blersch, mitspielte.

Andreas Bernhardt, Beauftragter für Sonderschulen vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, sprach aus, was wohl viele Besucher empfanden: Es sei faszinierend gewesen, wie facettenreich der Abend war. "Musik in ihrer ganzen Vielfalt wurde wunderbar dargestellt", lobte er. Dieser Austausch im größeren Rahmen habe eine wichtige Funktion für Schüler, Eltern und Großeltern. Zu erleben, dass ihre Kinder Applaus bekommen und dem Publikum ein gutes Gefühl geben, tue gut. Auch Cheforganisator Alwin Blersch war stolz auf die rund 150 Darsteller. "Fördern Sie das musikalische Talent Ihres Kindes, es lohnt sich", gab er den Eltern mit auf den Weg, nachdem alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam das Lied "Oh wie schön ist diese Welt" angestimmt hatten.

Vor fünf Jahren übernahm Alwin Blersch, Lehrer an der Haldenwangschule Singen, die Organisation der Begegnungskonzerte der Schulen von Heiner Stärk. Auch für das 21. Konzert der Reihe, die seit 1990 läuft, wird er bei den Schulen im Schulamtsbezirk anfragen, ob sie mitwirken wollen. Es habe schon Konzerte mit nur vier Schulen gegeben. Das Konzert in Wahlwies mit sieben Schulen und einem Chor sei lang geworden, doch habe er sich über das große Interesse der Schulen gefreut und daher alle eingeladen, sagte Blersch. Er dankte dem Förderverein der Grundschule Wahlwies mit der Vorsitzenden Anne Storm für die Organisation. Dies habe ihm seine Aufgabe erleichtert. (wig)