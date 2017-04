Stockach Begabungen der DRK-Mitglieder ergänzen sich

Der DRK-Ortsverein Stockach ist eine starke Gemeinschaft und meistert viele Aufgaben. Eine davon, die Suche nach einem neuen Gebäude für Fahrzeuge, Geräte und Schulungen, bereitet jedoch Kopfzerbrechen.

Beeindruckend ist die Bilanz, die bei der Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins Stockach in den Berichten vorgelegt wurde. Da der Vorsitzende Markus Komp beruflich verhindert war, führte sein Stellvertreter Peter Mayr durch die Versammlung. Zu der beeindruckenden Bilanz gehörten auch Ehrungen. "Hier werden Mitglieder geehrt, die länger beim DRK sind als ich alt bin", staunte Stockachs Feuerwehrkommandant Uwe Hartmann, der auch im Namen der Kommandanten aus Mühlingen und Orsingen-Nenzingen die gute Zusammenarbeit lobte.

Sehr kurz war die Liste der politischen Vertreter. Keiner der Bürgermeister war anwesend oder schickte einen Stellvertreter. Stockachs Altbürgermeister Franz Ziwey war der einzige, der die politische Seite vertrat. Allerdings war er auch als engagierter DRKler zur Versammlung gekommen und unterhielt sich gut mit dem stellvertretenden DRK-Kreisvorsitzenden Hans Veit. Der wiederum kannte die gute Zusammenarbeit der Ortsvereine aus eigener Erfahrung, ist er doch Vorsitzender des DRK Hohenfels.

Man arbeitet vor allem in der Bereitschaft und bei der Ausbildung übergreifend zusammen. "Kein Ortsverein kann Großveranstaltungen alleine bewältigen", erklärte Stockachs Bereitschaftsleiterin Christa Riffler. Die ehrenamtlichen Helfer seien schließlich alle berufstätig und die Termine auch während normaler Arbeitszeiten. Gut ausgestattet ist das DRK Stockach. So wurde erst Anfang April ein neuer Gerätewagen gesegnet und der Öffentlichkeit vorgestellt. Doch wo diese Ausrüstung und vor allen die Fahrzeuge in naher Zukunft stehen werden, ist immer noch völlig unklar – denn die Stelle, an der das derzeitige Quartier des DRK-Ortsvereins steht, soll anderweitig bebaut werden.

Das DRK Stockach hat deswegen schon eine Kündigung des Mietvertrages mit der Stadt erhalten, eigentlich hätte das Rote Kreuz Ende 2016 ausziehen müssen.

Doch die Suche nach einem neuen Standort ist schwierig, schildert Frank Karotsch, der für die Fahrzeuge zuständige Beisitzer im Ortsverein. Wenn man mit ihm zu dem Thema telefoniert, kann man die Sorgenfalten formlich hören. "Wir suchen händeringend ein neues Gebäude", sagt er. Denn der bisherige Mietvertrag für das städtische Gebäude am Stadtgarten werde nur noch stillschweigend verlängert, das sei auch mit der Stadtverwaltung so vereinbart worden. Mit der Verwaltung und Bürgermeister Rainer Stolz sei man in regelmäßigem Austausch, alle seien an einer guten Lösung interessiert, so Karotsch. Doch verschiedene Angebote in der Vergangenheit hätten sich zerschlagen. Und: Ein neues Quartier für den Ortsverein bräuchte eine Halle von 500 bis 600 Quadratmetern für Fahrzeuge und einen Raum von 250 bis 300 Quadratmetern für Kurse und Schulungen. Uwe Hartmann, Kommandant der Stockacher Feuerwehr, bedauerte bei der Hauptversammlung des Roten Kreuzes, dass man kein gemeinsames Gerätehaus bauen könne. Es gebe da sicherlich Synergien, doch habe kein in Frage kommendes Grundstück eine ausreichende Größe. Die DRK-Rettungswache sei davon übrigens nicht betroffen, erklärt Karotsch.

Erfreulicher ist dagegen die Entwicklung beim Jugendrotkreuz. "Ich bewundere euer Durchhaltevermögen", lobte Carmen Domka vom Kreisvorstand des Jugendrotkreuzes. Lange gab es nur einen Jugendlichen. Nun konnte Monika Diebold, die mit ihrer Tochter Lea das JRK leitet, schon sechs Jugendliche vermelden. Zudem befand sie die Arbeit im Schulsanitätsdienst als vorbildlich für den ganzen Landkreis. Zum Ortsverein gehört auch die Selbsthilfegruppe Papillon. Beatrix Vietse lobte die geschützte Atmosphäre, die man bei den monatlichen Treffen beim DRK finde. Erfreulich war auch der Bericht der Schatzmeisterin Ingrid Knoll. Ihr Wirtschaftsplan für 2017 umfasst knapp 60 000 Euro.

Peter Mayr wusste aus eigener Erfahrung, wie wichtig die Arbeit des Sozialdienstes ist. Im Ortsverein Stockach besteht sie in einem Fahrdienst. So können Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, auch mal am Leben außerhalb ihrer Wohnung oder ihres Zimmers teilnehmen. Erich Aicheler listete 65 Fahrten mit über 2500 Kilometern auf. In den 225 Stunden seien die kleineren Hilfeleistungen noch nicht enthalten. Des weiteren kümmert sich der Ortsverein um Altkleidercontainer. Dies sei zum einen eine wichtige Einnahmequelle, aber auch für viele bedürftige Menschen im Landkreis eine Hilfe. "Vielfältig sind unsere Aufgaben, die wir durch unsere bunte Mischung an Mitgliedern mit ihren vielfältigen Stärken stemmen", fasste Christa Riffler zusammen.

Ausgezeichnete Mitglieder

Geehrt wurden Florian Aicheler, Ursula Reitenbach und Beatrix Vietse für 15 aktive Jahre. Seit 30 Jahren unterstützt die Schwesternhelferin Katja Kibler den Ortsverein. In vorderster Reiher agieren Lothar Guduscheit und Peter Mayr seit 40 Jahren. Ihr Engagement geht weit über das übliche Maß hinaus. Arnim Lauinger, Rotkreuzbeauftragter vom Kreisverband, listete in einer Laudatio auf die Beiden ihre Verdienste auf. Lothar Guduscheit wurde zudem von seinem Ortsverein zum Ehrenbereitschaftsleiter ernannt. Kaum zu glauben ist es, dass Angelika Grotzki bereits seit 45 Jahren im Ortsverein wirkt. Getoppt wurde sie von Lisa Spurgat, die seit 50 Jahren Mitglied ist und noch heute fleißig bei den Blutspenden hilft.