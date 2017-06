vor 3 Stunden Stephan Freißmann Exklusiv Stockach Baustelle an der Hindelwanger Adler-Kreuzung: Ein Rundgang über die Baustelle in Bildern

550.000 Euro investiert die Stadt Stockach an der Hindelwanger Adler-Kreuzung in den Gewässerschutz: Ein neuer Staukanal soll dafür sorgen, dass weniger Mischwasser ungeklärt in den Fluss abgeleitet werden muss.