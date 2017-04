Stockach-Hindelwangen Bauarbeiten voraus: Die Hindelwanger Adlerkreuzung verändert ihr Gesicht

Die Kreuzung mit 15 000 Fahrzeugen täglich wird in nicht allzu ferner Zukunft völlig anders aussehen. Erst kommt ein Kanal, voraussichtlich ab dem nächsten Frühjahr wird die Kreuzung zum Kreisverkehr.

15 000 – so viele Fahrzeuge passieren täglich die Adlerkreuzung im Stockacher Stadtteil Hindelwangen. Wenn an dieser Stelle gebaut wird, ändert eine wichtige Eingangsstelle in die Stadt ihr Gesicht. Und in den nächsten Jahren dürfte sich dieser zentrale Verkehrsknotenpunkt, an dem sich die Bundesstraßen 14 in Richtung Tuttlingen und 313 in Richtung Meßkirch kreuzen, stark verändern. Zuerst wird es ab Mai eine groß angelegte Kanalbaustelle geben. Voraussichtlich ab dem nächsten Frühjahr soll die Kreuzung dann durch einen Kreisverkehr ersetzt werden.

Unter der Erde: Der Umbau beginnt im Untergrund. Ab Mai wird nördlich der Kreuzung, entlang der Meßkircher Straße, ein Staukanal eingebaut. Dazu werden auf einer Länge von etwa 100 Metern eine Reihe von Rohren mit dem imposanten Durchmesser von 2,40 Meter – also etwa Raumhöhe – im Boden versenkt, erklärt Reiner Müller von der Stockacher Bauverwaltung. Bis Juli sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Der Sinn der Sache: Das Mischwasser – also die Mischung aus Schmutz- und Regenwasser – aus Richtung Zizenhausen soll auf dem Weg zur Kläranlage aufgestaut werden können. Denn der bestehende Hauptsammler, der von Hoppetenzell bis zur Kniebreche im südlichen Stockach reiche, sei bei "bestimmten Regenereignissen" überlastet, sagte der Leiter des städtischen Bauamts, Willi Schirmeister, in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Etwa 267 Kubikmeter Wasser können laut Reiner Müller mit dem neuen Staukanal gepuffert werden, damit beispielsweise bei starken Regenfällen nicht zu viel Wasser auf einmal in Richtung Kläranlage Stockacher Aach, die auf Ludwigshafener Gebiet liegt, drängt. Denn bei einer Überlastung werde das Wasser per Notüberlauf ungeklärt in die Stockacher Aach geleitet, so Müller. Durch den Rückstau im Vorlauf würde dies seltener geschehen – "eine Verbesserung für das Gewässer", erklärt Müller. Bei neuen Berechnungen zum allgemeinen Kanalplan sei festgestellt worden, dass der Kanal an dieser Stelle zu klein sei, so Müller.

Wer was baut Die Bauarbeiten für den Staukanal laufen in der Regie der Stadtverwaltung. Für den Umbau der Kreuzung zu einem Kreisverkehr ist die Neubauleitung Singen zuständig, weil sich dort zwei Bundesstraßen treffen. Die Neubauleitung ist ein Teil des Referats Straßenbau Süd, das beim Regierungspräsidium Freiburg für Bau und Erhaltung von Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen in den Kreisen Konstanz, Lörrach und Waldshut zuständig ist. Finanziert werde der Umbau mit Bundesgeld, so Daniel Schrodin, stellvertretender Leiter der Neubauleitung. (eph)

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für die Kanalarbeiten für 535 500 Euro an die Firma Strobel aus Pfullendorf vergeben – Geld, das buchstäblich im Boden verschwinde, so Bürgermeister Rainer Stolz in der Sitzung. Einen Teil der Kosten übernehme allerdings der Abwasserverband Stockacher Aach, erklärte Schirmeister. Für Autofahrer hat Reiner Müller übrigens eine gute Nachricht: Das städtische Bauvorhaben bedeute so gut wie keine Einschränkungen für Autofahrer, weil es praktisch komplett auf dem inzwischen städtischen Grundstück gegenüber der Avia-Tankstelle stattfände. Dieses etwa 7000 Quadratmeter große Gelände hatte die Stadt bereits im Februar für etwa eine Million Euro erworben, wie Bürgermeister Stolz in einer früheren Ratssitzung bekannt gab.

Über der Erde: Nach dem Einbau des Staukanals kann es über der Erde weitergehen. Das Regierungspräsidium Freiburg plant, die Kreuzung der beiden Bundesstraßen zu einem Kreisverkehr umzubauen. Dieser "neuralgische Punkt" in Stockach, wie es Daniel Schrodin, stellvertretender Leiter der Neubauleitung Singen, bezeichnet, werde dadurch leistungsfähiger. Das Ziel: Den Verkehrsfluss verbessern. Laut Schrodin seien 1200 der 15 000 Fahrzeuge, die den Kreisverkehr derzeit in 24 Stunden passieren, Lastwagen. Den bis 2030 prognostizierten Zuwachs des Verkehrs könne der Kreisverkehr aufnehmen. Dann werden 1500 Lastwagen an dieser Stelle erwartet.

Ein Bautermin stehe allerdings noch nicht fest. Den ursprünglich in städtischen Gremien genannten Termin im Herbst bezeichnet Schrodin jetzt als sehr ambitioniert. Ein Baubeginn im September sei problematisch, weil man dann an einer wichtigen Kreuzung eine Winterbaustelle hätte – wetterbedingte Verzögerungen bei teilweise weiträumigen Umleitungen inklusive. Daher sei ein Baubeginn im Frühjahr 2018 realistisch, was mit der Stadtverwaltung abgestimmt sei. Zudem hofft die Neubauleitung durch den langen Vorlauf auf günstigere Preise. Bei den Kosten gehen die Singener Planer laut Schrodin von etwa 400 000 Euro aus. Und: Der Kreisverkehr sei außerdem eine elegante Möglichkeit, das noch freie Grundstück an der Kreuzung über eine eigene Zufahrt zu erschließen, so Schrodin.

Zur Zukunft dieses Grundstücks war aus der Stadtverwaltung gestern nichts Konkretes zu erfahren. Für den Bebauungsplan Espen, der für diese Stelle auf der städtischen Internetseite veröffentlicht ist, seien Verwaltung und Gemeinderat von einem Geschäftshaus ausgegangen, so Harald Schweikl von der Bauverwaltung. Ein möglicher Investor sei inzwischen aber abgesprungen.