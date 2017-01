Bald neues Leben im Adler

Früheres Gasthaus soll zu Sozialwohnungen werdenOrtschaftsrat genehmigt Baugesuch der Stadt

Stockach-Espasingen – Die Pläne für das frühere Gasthaus Adler im Stockacher Ortsteil Espasingen werden konkreter. Die Stadt Stockach hatte das Gebäude nach dem Ende des Gastronomiebetriebs im vergangenen Jahr gekauft mit dem Ziel, dort sozialen Wohnungsbau unterzubringen. Dafür sollen sieben Wohneinheiten mit jeweils zwei oder drei Zimmern auf 68 bis 80 Quadratmetern in dem Gebäude eingerichtet werden. Auf der straßenabgewandten Seite soll ein Spielplatz entstehen und mehrere Parkplätze sind vorgesehen. Dies geht aus einem Baugesuch hervor, das die Stadt Stockach als Eigentümerin der Immobilie stellen musste, weil das Gebäude anders genutzt werden soll als in der Vergangenheit. "Am Äußeren dürfte sich nicht viel ändern", sagte Ortsvorsteher Andreas Bernhart bei der Vorstellung der Pläne in der jüngsten Sitzung des Espasinger Ortschaftsrates.

Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz beschrieb in der Sitzung die Situation auf dem Wohnungsmarkt aus Sicht der Stadt. Die Wohnraumversorgung sei im ganzen Bundesland ein Thema, der Mietmarkt in der Region sei für Menschen, die kein Eigenheim erwerben können, relativ eng. Der Bedarf dieser Gruppe sei zuletzt durch Wohnbaugenossenschaften abgefangen worden, das werde aber in Zukunft nicht mehr so sein. "Diesem Bedarf wollen wir gerecht werden", so der Verwaltungschef. Und: Dadurch werde das Gebäude, das zentral im Ortskern liegt, auch keine Ruine werden. Stolz und Ortsvorsteher Andreas Bernhart wiesen außerdem darauf hin, dass der soziale Wohnungsbau an dieser Stelle nicht zwangsläufig bedeute, dass geflüchtete Familien in die Wohnungen einziehen. Das neue Haus sei für keine bestimmte Gruppe reserviert, so der Bürgermeister.

Die Pläne überzeugten offenbar auch die Ortschaftsräte. "Ich bin angenehm überrascht und finde das Konzept stimmig", sagte Jürgen Boschert. Felix Schmitt lobte, dass das Gebäude für diesen dringenden Bedarf hergenommen werde. Und Gerhard Seeberger lenkte die Aufmerksamkeit auch auf das Gesamtbild des Dorfes: "Wenn das Gebäude in städtischer Hand ist, weiß man, dass es auch unterhalten wird." Die Zustimmung im Gremium zu den Plänen war am Ende einstimmig. 400 000 Euro seien im Haushalt für den Umbau eingestellt, sagte Ortsvorsteher Andreas Bernhart.

Weitere Projekte

Das frühere Gasthaus Adler in Espasingen ist nur eine von mehreren Immobilien, an denen sozialer Wohnungsbau betrieben werden soll. Bei einem ehemaligen Gasthaus in Winterspüren gibt es den Plan, das Gebäude durch einen Neubau zu ersetzen. Auch in der Albert-Schweitzer- und Robert-Koch-Straße in Stockach sollen bestehende Sozialwohnungen durch Neubauten ersetzt werden. (eph)