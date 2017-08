Stockach Bakterien im Wahlwieser Wasser: Reinigung und Forschung nach Ursachen laufen

Die Wahlwieser Bürger müssen seit Samstagabend ihr Trinkwasser abkochen, weil in einer Probe Bakterien gefunden wurden. Stadtwerke-Mitarbeiter haben sofort mit der Reinigung des Wasserhochbehälters begonnen und die Suche nach der Ursache läuft auf Hochtouren. Stadtwerke und Gesundheitsamt sind in ständigem Austausch.

Es war ein großer Schreck am Samstagabend: Das Trinkwasser in Wahlwies ist bakteriell verunreinigt und alle Bewohner müssen seit dem Wochenende das Wasser fürs Zähneputzen, Essen zubereiten und die Wundsäuberung abkochen. Ein Handzettel, den Mitarbeiter der Stadtwerke Stockach mit Hilfe von Einsatzkräften der Stockacher Feuerwehr bis in die Nacht hinein in ganz Wahlwies verteilt haben, erklärt die Situation und wichtige Maßnahmen. Kommandant Uwe Hartmann und Mitglieder verschiedener Abteilungen unterstützten die Stadtwerke.

"Ein großes Lob an die Feuerwehr" spricht Jürgen Fürst, Geschäftsführer der Stadtwerke, aus. Die Einsatzkräfte seien sofort zur Stelle gewesen. "Es war uns wichtig, gleich die Bürger zu informieren", so Fürst. Es sei entweder überall geklingelt oder das Blatt an die Tür geklebt worden, damit jeder es beim Heimkommen sehen konnte. Neuralgische Punkte wie das Pestalozzi Kinderdorf, der Campingplatz und Gasthäuser seien direkt informiert worden, erklärte Steffanie Hornstein von den Stadtwerken am Samstagabend.

Bakterielle Verunreinigung

Der Handzettel erklärt, dass es eine "bakterielle Verunreinigung" sei. Saskia Moser-Danhel, Bereichsleiterin Gas/Wasser/Bäder bei den Stadtwerken, gab am Sonntag noch weitere Details bekannt. Es handle sich um "coliforme Bakterien und eine sehr geringe Menge E.coli-Bakterien". Coliforme Bakterien seienüberwiegend Umweltkeime und E.coli sei ein Indikatorkeim für Darmbakterien. E.coli hat einen Grenzwert von 0 pro 100 Milliliter. Somit schlage schon die geringste Menge Alarm. Eine Routineuntersuchung am Hochbehälter in Wahlwies Anfang der vergangenen Woche sei noch unbedenklich gewesen.

"Das Ergebnis aus dieser Beprobung war nicht zu 100 Prozent mikrobiologisch einwandfrei, es gab aber in Absprache mit dem Gesundheitsamt keine Notwendigkeit für ein Abkochgebot", sagte Steffanie Hornstein. Im Laufe der Woche seien zur Kontrolle an mehreren Stellen der Trinkwasserversorgung Nachproben entnommen worden. Ein Laborergebnis, das am Samstagnachmittag eingetroffen sei, habe zur Folge gehabt, "dass das Gesundheitsamt ein Abkochgebot für den Ortsteil Wahlwies ausgesprochen hat".

Chlorung des Leitungsnetzes

Die Stadtwerke kündigen in dem Infoschreiben an, was nun geschieht: Es gibt eine Chlorung des Leitungsnetzes. "Der in der Trinkwasserverordnung genannte Grenzwert wird dabei eingehalten", heißt es in der Bürgerinformation. Das Chlor sei unbedenklich, nur für Aquarien sei das Wasser nicht geeignet. Saskia Moser-Danhel und ihre Kollegen tauschen sich laufend mit dem Gesundheitsamt aus und es werden von Montag bis Mittwoch weitere Nachproben genommen. Die vorliegenden Ergebnisse zeigten Verunreinigungen "hauptsächlich am Auslauf des Hochbehälters". Das spreche derzeit dafür, "dass die Ursache vermutlich im Behälter liegt". Neben dem Amt sind die Stadtwerke auch mit Bürgermeister Rainer Stolz sowie Ortsvorsteher Udo Pelkner in Kontakt.

Direkt in der Nacht auf Sonntag begann die Reinigung des Hochbehälters, der zwei Kammern hat, die jeweils 200 Kubikmeter Wasser fassen. Martin Gau, Teamleiter Gas/Wasser, und seine Kollegen waren dafür im Einsatz. Nach der Reinigung der ersten Kammer wurde diese über die Verbundleitung mit Trinkwasseraus Stockach aus dem Hochbehälter Osterholz gefüllt. Dieses Wasser erhalten die Bürger nun vorübergehend mit Chlor-Zugabe statt des Mischwassers aus der Rienequelle und dem Tiefbrunnen Herrensteig. Das Chlor werde ein Mal täglich in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt zugeführt und liege innerhalb des vorgegebenen Grenzwerts.



Die Stadtwerke-Mitarbeiter ließen am Samstag außerdem das Wasser aus der zweiten Kammer des Hochbehälters ab – ihre Reinigung ist heute. Anschließend soll sie wieder in Betrieb gehen und ebenfalls mit Stockacher Trinkwasser gefüllt werden. Zudem planen die Stadtwerke in den kommenden Tagen Spülungen des Wahlwieser Leitungsnetzes und vorsorglich werde "die UV-Anlage im Schöpfbehälter Wahlwies außerhalb des Wartungsintervalls überprüft". Die letzte Chlorung sei für Mittwoch vorgesehen. Normalbetrieb sei frühstens wieder ab Freitag zu erwarten und hänge von den Labor­ergebnissen ab. Sobald das Gesundheitsamt die Freigabe erteile, könne das Abkochgebot aufgehoben werden. Unter den sofort getroffenen Maßnahmen, also Reinigung, Wassertausch und Chlorung, sei "von keinen gesundheitlichen Auswirkungen für die Wahlwieser auszugehen", so die Stadtwerke.

Steffanie Hornstein erklärt zu den Proben näher, dass es immer zwei Tage dauere, bis Ergebnisse vorlägen, da Kulturen auf Nährböden angelegt würden. Die Stadtwerke haben einen vom Gesundheitsamt festgelegten Plan für Routineproben. Dieser orientiere sich zum Beispiel daran, wieviel Wasser ein Behälter abgibt. Es gibt außerdem zwei Arten von Untersuchungen: Chemische und mikrobiologische.

Das Problem und die Maßnahmen